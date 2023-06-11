法威脅徵稅 逼75間食品生產商減價

當局不滿原材料成本降反加價

財長勒梅爾（Bruno Le Maire）上周五（9日）接受BFM電視台訪問時表示，之前一天跟75間生產商代表開會時獲得對方的減價承諾，這些公司本周將遞交預定減價2%至10%的商品清單。他期望名單會包括麵食、家禽、植物油、穀物以至動物飼料。

勒梅爾表明，倘若有企業拒絕履行承諾，將向其點名批評並徵收一次性的「暴利稅」來抵消利潤。勒梅爾此前已曾威脅要對付食品商的「過度」利潤。法國當局不滿食品的原材料成本明明下降，其產品零售價仍創新高。

糧食價格已取代能源成為帶動近月法國通脹的最大因素。3月食物價格按年升幅達15.9%，打破單月紀錄，及至5月，即使整體通脹跌至一年以來最低的6%，糧食部分仍大增14.1%。法國國家統計與經濟研究所（INSEE）數據顯示，法國人的食品支出經計算通脹後已減至2009年3月以來最低水平。

一些官員和零售商認為，食品生產商以通脹為藉口，抬高價格以擴大利潤，導致糧價居高不下。儘管2022年2月俄軍侵烏引發了全球食品價格飈升，惟如聯合國糧農組織上周一公布，5月世界食品價格指數回落至兩年來最低水平。

藉通脹抬價 糧價居高不下

家樂牌生產商聯合利華證實會參與減價，雀巢、達能、卡夫亨氏和百事可樂尚未回應路透社查詢。零售商暨貿易企業聯盟（FCD）歡迎政府的干預行動，稱大部分食品商以往一直拒絕再議定價格。

（金融時報/路透社）