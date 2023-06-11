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約翰遜辭國會議員 稱遭政治迫害

【明報專訊】英國前首相約翰遜（圖）正就「派對門」事件上有否誤導國會，遭下議院特權委員會調查。他上周五（9日）收到委員會報告打算暫停其議員職務後，自行宣布辭任國會議員，即時生效，他稱自己遭「政治迫害」，暗示會捲土重來。

在今年3月的聽證會上，約翰遜向特權委員會承認有誤導國會，但否認故意，稱封城期間在首相府聚會上，未有「完美」地遵從保持社交距離的規定，但堅稱一向都有遵守。特權委員會主席雖是工黨議員夏雅雯，但成員大部分來自約翰遜所屬的保守黨，一旦調查確定約翰遜誤導國會，委員會有權對他作出懲罰，包括停職。委員會周一會總結調查，並很快發表報告。《衛報》報道，委員會發現約翰遜誤導國會，將建議他停職10天以上。按規定一旦停職逾10日，選民可要求罷免他和舉行補選。

斥「派對門」裁決不公 暗示捲土重來

約翰遜在收到特權委員會的密函後，宣布辭任國會議員，並批評特權委員會是裁決不公的「袋鼠法庭」，稱一小撮人在沒有證據支持其論述下逼走他。約翰遜又炮轟報告「充斥偏見和不準確」，但自己沒有能力挑戰他們所言，「他們從一開始的目的，就是認定我有罪，無論事實如何」。他斥這是「獵巫行動」，旨在報復英國脫歐，最終目的是推翻2016年的脫歐公投結果。他表示對離開議會感到非常難過，但強調自己只是「暫時」離開國會，暗示可能會捲土重來。

在約翰遜辭職前一天，其盟友杜慧詩（Nadine Dorries）亦辭任國會議員，支持率低迷的保守黨可能在補選中輸掉二人的議席，增添首相辛偉誠的壓力。工黨副黨魁韋雅蘭稱，公眾對保守黨這種永無休止的「肥皂劇」已感厭煩。

（路透社/法新社/衛報）

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