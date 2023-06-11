2/3受訪者認同「文件門」涉重罪 衝擊遠超掩口費案

倘入獄同時當選 恐觸發憲政危機

YouGov最新民調指，三分之二美國受訪者認為特朗普在「文件門」所涉控罪是嚴重罪行，認為他被起訴為支付「掩口費」而做假帳是嚴重罪行的則有一半人。其中在共和黨受訪者中，視「文件門」控罪和「掩口費」假帳為嚴重罪行的受訪者比例分別是42%和28%。

法新社引述美國前情報官員休梅克（Matt Shoemaker）認為，「文件門」等官司雖不會影響未決定投票意向的選民，但可能會動搖特朗普支持者改選其他包袱較小的候選人。弗吉尼亞大學政治學家薩巴托（Larry Sabato）則認為，共和黨總統初選候選人均期望特朗普最終會因連串官司醜聞而出局，但是目前會採取靜觀其變策略，以防遭到特朗普及其支持者針對攻訐。

《紐約時報》前天分析指，特朗普若最終當選總統，勢將叫停甚至撤銷跟他相關的訴訟。司法部過往取態亦認為起訴在任總統違憲，會干擾其履行行政機關首長職務。最高法院就相關憲政爭議的裁決結果亦未明，因過去從未有同類案例參考。《紐時》表示，其中兩個可能結果是特朗普經訴訟成功獲聯邦法院赦免，又或在就職當天遭宣告「無法運用權力和履行職務」而被罷免。

（法新社/紐約時報）