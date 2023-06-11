「文件門」控37宗罪 起訴書罕有具體 特朗普密件亂放浴廁舞台 向訪客展示

部分紙箱倒塌 文件散落一地

長達49頁的起訴書指特朗普前年1月卸任總統後，把約300份政府涉密文件帶到位於佛羅里達州的住所海湖莊園，部分文件內容包括美國核武計劃、美國和其他國家的國防和武器實力情况、美國及盟友應對軍事攻擊的弱點、應對外國攻擊的可能報復計劃等。起訴書指出，海湖莊園並非存放或討論密件的「授權地點」，但部分文件卻被放置在宴會廳的舞台、辦公室、特朗普家庭睡房甚至浴室，部分文件箱被堆疊在座廁旁，甚至有部分紙箱倒塌後，內裏的文件散落一地。

訴狀亦透露，特朗普2021年曾兩次向未有安全許可的訪客展示密件，一次是7月在新澤西州一處高爾夫球會向一名作家、一名出版商及兩名幕僚展示美國攻擊某個國家的秘密計劃文件，訴狀未有指明文件所指的攻擊對象是哪個國家，但美媒曾報道是指伊朗。特朗普向眾人指明該計劃屬「高度秘密」和「機密」，稱「作為總統時我可以把他們解密」，但當時已卸任做不到，因此文件「仍是機密」。之後數星期特朗普在同一地點，向其政治行動委員會一名代表展示一張機密地圖，並告訴對方自己「不應向他展示該幅與軍事行動有關的地圖」，叫周圍人士「別靠太近」。

特朗普涉促下屬匿藏銷毀文件

相信是特朗普律師科科倫（訴狀中只以化名提到，但《華盛頓郵報》引述消息人士稱是科科倫）的證詞提到，至去年初聯邦調查局（FBI）介入調查特朗普未有向政府歸還文件後，特朗普曾問：「不回應和跟調查人員合作會如何？」，又或告訴他們「根本沒有文件」是否更好選擇，並於接獲陪審團傳票後指示科科倫「抽走」（pluck out）不利自己的敏感文件。訴狀內容亦指特朗普的私人助理瑙塔（Waltine Nauta）去年5月底把存放在海湖莊園儲物區的64個紙箱搬到辦公室讓特朗普檢查後，只搬回約30箱。

檢方籲公眾閱起訴書「認識控罪嚴重」

特朗普被控的37項罪名包括31項蓄意管有屬於《間諜法》管轄下的國防資訊、一項基於他與聯邦調查人員以及一名其代表律師互動所提出的虛假陳述。另外，特朗普與瑙塔一同被控串謀妨礙司法公正、扣起政府文件、不當隱藏紀錄、在聯邦調查中隱藏文件及圖謀掩飾所為5罪。瑙塔另被控向調查人員作虛假陳述。以上大部分罪名分別可最高判監10至20年。

負責案件的獨立特別檢察官史密斯（John Smith）前天在記者會上呼籲公眾閱讀整份起訴書，「以認識控罪的廣泛和嚴重程度」，聲明強調美國有一整部完整法律，「並適用於所有人」。

美國哥倫比亞大學法律教授里奇曼（Daniel Richman）向英國《金融時報》解釋，美國起訴書一般只勾勒政府尋求引證的基本事實，但今次「文件門」的起訴書鉅細無遺，顯示政府極力證明指控屬實，指情况「罕見且具影響力」。喬治華盛頓大學教授特利（Jonathan Turley）則指訴狀中的照片對特朗普「打擊嚴重」，他將難以辯解把可能涉密的文件放置在座廁旁是負責任的行為。

特朗普預定周二到邁阿密聯邦法院聽取控罪，其兩名律師前天宣布辭職，惟沒有交代詳細理由。

（綜合報道）