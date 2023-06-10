美媒：中國擬古巴設情報基地竊聽美國

美議員稱「極其不安」促回應

《華爾街日報》引述知情美國官員稱，中國將在距離美國佛羅里達州約160公里的古巴建立竊聽設施，並指古巴和中國已經原則上達成協議，中國將支付古巴「數十億美元」建立竊聽站。CNN的報道則指，美國是在過去數周得知有關計劃，但暫時未知中國當局是否已展開工程。民主黨聯邦參議員瓦納（Mark Warner）和共和黨聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio）發聲明，指報道令他們「極其不安」：「中國持續且明目張膽地攻擊我國安全，美國必須回應。」

報道指出，在古巴建竊聽站，中國情報部門將能夠竊聽美國東南部的電子通訊，更重要的是該設施讓中國在一個具有經濟和地緣政治重要性的地區植根，與美進行影響力競賽之際擴大賽場至美國「家門口」，亦可對美國在中國海岸附近的偵查活動「還以顏色」。美國智庫蘭德公司（Rand Corp.）國際安全專家馬扎爾（Michael Mazarr）表示：「象徵意義要大得多。美國將中國挑戰視為僅限於印太地區問題，而在安全方面只有美國侵犯對方地區局面已成過去。」

美國古巴否認 華稱不了解

白宮周四形容報道內容「不準確」，中國外交部發言人汪文斌昨日被記者問到時拒絕直接回應，稱「不了解」有關情况，然後借機指造謠污衊是美國慣用伎倆。古巴外交部昨則表示該報道「完全不實」。

（華爾街日報/CNN/法新社/路透社）