英美簽大西洋宣言 強化科技經濟抗中俄

辛偉誠未達自由貿易協定目標

《大西洋宣言》（The Atlantic Declaration）涵蓋潔淨能源、科技、關鍵礦物及經貿等方面的合作，加強英美機構之間的信息共享，兩國亦將開展新民用核能合作伙伴關係，減少對俄羅斯化石燃料的依賴。同時，英美將合作避免對手利用合成生物學、6G流動通信技術及AI等造成威脅。此外，英美將在民用核能領域建立新的伙伴關係，將俄羅斯排除於全球民用核能市場之外。兩國亦將設「美英戰略科技投資委員會」，在符合國安要求前提下，擴大私人資金參與投資新興科技，包括兩國互相投資。

辛偉誠會上成功爭取拜登支持英國今秋舉行全球首場AI安全峰會，他也尋求拜登支持英國防相華禮仕遴選下任北約秘書長。

辛偉誠亦與拜登舉行聯合記者會，指中俄等「操弄、利用和竊取英美知識產權，將科技用於威權目的，並把能源等資源據為己有」。他又指英美同盟對世界不可或缺，形容當英美團結一致，世界就「更安全、美好、繁榮」。中通社形容，辛偉誠「炒作」中俄威脅。

（中央社/法新社/路透社）