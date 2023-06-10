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英美簽大西洋宣言 強化科技經濟抗中俄

【明報專訊】英國首相辛偉誠周四（8日）到訪白宮與美國總統拜登會談，討論俄烏局勢、人工智能（AI）等議題，並簽署《大西洋宣言》，全面提升兩國科技和經濟伙伴關係，強化新興科技、供應鏈、關鍵礦物等領域的合作，以應對中俄、新興科技崛起及經濟不穩定的挑戰，但英國尋求與華盛頓達成較廣泛的自由貿易協定卻空手而回。

辛偉誠未達自由貿易協定目標

《大西洋宣言》（The Atlantic Declaration）涵蓋潔淨能源、科技、關鍵礦物及經貿等方面的合作，加強英美機構之間的信息共享，兩國亦將開展新民用核能合作伙伴關係，減少對俄羅斯化石燃料的依賴。同時，英美將合作避免對手利用合成生物學、6G流動通信技術及AI等造成威脅。此外，英美將在民用核能領域建立新的伙伴關係，將俄羅斯排除於全球民用核能市場之外。兩國亦將設「美英戰略科技投資委員會」，在符合國安要求前提下，擴大私人資金參與投資新興科技，包括兩國互相投資。

辛偉誠會上成功爭取拜登支持英國今秋舉行全球首場AI安全峰會，他也尋求拜登支持英國防相華禮仕遴選下任北約秘書長。

辛偉誠亦與拜登舉行聯合記者會，指中俄等「操弄、利用和竊取英美知識產權，將科技用於威權目的，並把能源等資源據為己有」。他又指英美同盟對世界不可或缺，形容當英美團結一致，世界就「更安全、美好、繁榮」。中通社形容，辛偉誠「炒作」中俄威脅。

（中央社/法新社/路透社）

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