普京指烏軍大反攻開始但未成功

BBC昨日（9日）引述俄國官員及軍事博客指，烏軍對南部扎波羅熱州（Zaporizhzhia）的俄軍展開攻擊，周四連續第2晚在坦克、火炮和無人機支援下，嘗試向該州奧里希夫鎮（Orikhiv）推進，有烏國防高級官員指敵人在積極防禦。美國智庫「戰爭研究所」稱，根據最新戰場分析，烏克蘭的大反攻已經展開。

烏謀重獲往亞速海通道

《金融時報》周四引述美國華盛頓智庫海軍分析中心（CNA）軍事分析員科夫曼（Michael Kofman）指出，從前一天烏軍的行動及派出的西方武器可見，烏克蘭軍隊正要展開反攻，而戰事似沿着卡霍夫卡水壩上游扎波羅熱州的城鎮托克馬克的中心線發動。BBC引述軍事專家分析稱，烏軍大反攻焦點將在扎波羅熱州，認為烏克蘭將嘗試重獲前往亞速海的通道，以將入侵的俄軍分開兩截，這會切斷連接被俄吞併的克里米亞半島的陸橋，削弱俄軍戰力。總部位於波蘭的國防顧問公司Rochan Consulting主管穆齊卡（Konrad Muzyka）認為，烏克蘭若破壞這條陸橋，俄方在烏國東南部戰爭前線的整個勢力或會崩潰。

烏稱頓涅茨克州戰况激烈有成果

另外，烏副防長馬里亞爾周三在Telegram稱，烏軍在東部頓涅茨克州重鎮巴赫穆特周邊各地區推進約200至1100米。總統澤連斯基周四晚稱頓涅茨克州戰况「激烈但有成果」。

俄軍昨日表示，過去幾日已在烏南前線的扎波羅熱核電站和南頓涅茨克地區擊退烏克蘭幾處進攻。

（金融時報/BBC/路透社/衛報/法新社）

（俄軍侵烏）