「文件門」特朗普被起訴 最高囚100年 首前總統涉聯邦刑事起訴 共和黨斥拜登政府權力「武器化」

辯方指《間諜法》指控「荒唐可笑」

特朗普代表律師特拉斯蒂（Jim Trusty）周四告訴CNN，其團隊當天從電郵收到司法部傳令，當中羅列針對特朗普的控罪。7項控罪中包括一項《間諜法》旗下罪名，以及妨礙司法公正、毀壞或偽造紀錄、串謀犯罪和作虛假陳述等。特拉斯蒂形容有關《間諜法》的指控「荒唐可笑」。特朗普在旗下社交平台Truth Social發文表示，「腐敗的拜登政府」已通知其律師團隊他已被起訴，形容似乎跟「文件箱騙局」（Boxes Hoax）有關。他說被傳召當地時間下周二下午3時（本港下周三凌晨3時）到邁阿密聯邦法院出庭應訊。外界相信他屆時將會被捕。

美國廣播公司（ABC）引述消息指出，特拉斯蒂透露特朗普被控的蓄意不當管有國防資訊、串謀妨礙司法公正等5罪，各項最高刑期為20年，意味特朗普若全部罪成，最高可囚100年。

特朗普稱無辜：美國黑暗一天

特朗普周四晚發布一條長約4分鐘的影片，當中堅稱無辜。他又寫道「我從未想過這些事（起訴和傳召）可以發生在一位美國前總統身上」，形容「這絕對是美國黑暗的一天」，稱美國正在嚴重快速衰落，但強調如民眾團結可「讓美國再次偉大」。不過，CNN昨報道，一份錄音文字紀錄顯示，特朗普在2021年一次會議上，確實承認保留了尚未解密的軍事信息。

多名共和黨人表態支持特朗普。眾議院議長麥卡錫批評總統拜登起訴一名民調領先的反對黨總統初選候選人「過分不合理」，指拜登自己數十年來也持有機密文件，強調共和黨眾議員會向這把權力武器化的「無恥」行為問責。在共和黨總統初選支持度僅次於特朗普的佛州州長德桑蒂斯亦為對手辯護，指聯邦執法武器化是對自由社會的致命威脅。他強調如果當選，「將一次過追究司法部、消除政治偏見、終結武器化」。

除今次因「文件門」遭聯邦起訴外，特朗普因2016年總統大選前向艷星支付「掩口費」，今年4月遭紐約曼哈頓地區法院刑事起訴34條偽造商業紀錄罪。司法部委任的獨立特別檢察官史密斯，以及富爾頓縣（Fulton）地區法院檢察官亦正分別調查特朗普涉謀推翻2020年總統大選結果，其中後者料將在8月決定是否就企圖推翻當年喬治亞州投票結果刑事起訴特朗普。

法律上仍無阻明年競逐總統

法律專家表示，即使特朗普已被兩度刑事起訴，但法律上仍無阻其明年競逐總統寶座，因美國憲法並沒有訂明嚴重罪犯不能參選總統。但ABC法律分析員凱特．肖（Kate Shaw）認為，刑事官司纏身將對特朗普的競選活動構成阻礙。不過，特朗普的支持度似乎未受刑訴影響。CNN上月24日公布的民調顯示，多達53%共和黨支持者視特朗普為總統首選，支持度比居次位的德桑蒂斯多出一倍。

（CNN/美國廣播公司）