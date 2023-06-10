愛爾蘭設酒類警告標籤惹多國不滿 新法被轟乏實證支持 如建壁壘打擊自由貿易

有關法例於上月22日簽署，並在2026年5月正式生效。法例規定酒精飲品的標籤上必須列明該款飲品的熱量、酒精分量及飲酒帶來的健康風險，包括可能導致癌症與肝臟疾病、懷孕期間飲酒可能產生的不良後果等，樣式與香煙包裝的警示類似。新規定適用於所有在愛爾蘭銷售的樽裝及罐裝酒精飲品，出口海外的酒類產品則不在此限。

與其他食品標籤看齊 盼他國效法

愛爾蘭衛生部長唐諾利（Stephen Donnelly）表示，愛爾蘭每20宗死亡個案中便有一宗與酒精飲品有關，新法將酒精飲品的健康警示與其他食品標籤看齊，旨在讓消費者充分了解飲酒的健康風險，並期望其他國家效法。

愛爾蘭飲酒情况普遍，去年一項健康調查顯示，67%受訪者在過去半年曾經飲酒，15歲或以上人士中有37%每周最少飲酒一次。當地每年最少有5萬名兒童加入飲酒行列，多達37%15至25歲的青少年有酗酒問題。世界衛生組織（WHO）研究估計，愛爾蘭出現胎兒酒精譜系障礙（FASD，指孕婦飲酒所導致的胎兒缺陷）的比例是每1000人有47.5宗，為全球第3高。

愛爾蘭近年致力推動立法規管酒精產品，以應付國民濫用酒精對醫療系統等公共資源構成的負擔，當局此前已對酒精飲品訂立最低零售價，增加飲酒成本，另禁止晚上9時前播放酒精飲品廣告等。愛爾蘭慈善組織「愛爾蘭酒精行動」（Alcohol Action Ireland）總裁吉希尼博士（Sheila Gilheany）認為，愛爾蘭民眾長期存在酒精依賴等問題，批評現有酒精飲品的市場推廣將酒精錯誤塑造成可帶來快樂、成功、友誼等的產品，淡化其與疾病、家庭問題、貧窮之間的關聯，有需要立法制衡。

英美紐墨逾10國向世貿投訴

不過，新措施招來多國不滿，最少13個歐盟成員國，包括意大利、法國、西班牙等釀酒大國已向歐盟委員會表達關注，包括英國、美國、新西蘭和墨西哥等逾10個國家亦已向世界貿易組織（WTO）就該措施提出投訴，料下月21日舉行的技術性貿易壁壘委員會會議將就此討論。

須重新設計包裝 被指阻商品自由流動

歐洲酒精貿易商組織spiritsEUROPE指摘愛爾蘭的新措施是「不合比例的貿易壁壘」，令原可在其他歐盟成員國合法銷售的酒精飲品須重新設計包裝才能在愛爾蘭銷售，「妨礙商品自由流動」。該組織認為，愛爾蘭雖然有權保障國民健康，但在有其他具實證支持的公共衛生措施可供選擇下，新措施違反了對商品的限制應合理及合乎比例的原則，違反歐盟法規。

愛爾蘭酒精貿易組織Drinks Ireland總監希利（Cormac Healy）批評，愛爾蘭政府基於對酒精的強烈反感而草率立法，並無實據支持，呼籲當局盡快回應國際關注，說明為何愛爾蘭在歐盟擬推行統一酒精標籤之際突然另推自家措施。歐盟委員會原計劃今年底就酒精警示標籤提出建議，作為對抗癌症計劃的一環，但去年2月歐洲議會否決將酒精警示納入計劃措施。

意大利最大農業組織Coldiretti形容新標籤創下「危險先例」，令各國可透過立法干預消費者的選擇，強調「過量攝取烈酒與適量飲用酒精含量較低的優質產品兩者不應相提並論」。意大利官員亦斥愛爾蘭的措施恐破壞意國食品與農業的重要一環，損害地中海飲食文化的一部分，「不應為保障公眾安全而將單一商品視為罪犯」。

愛爾蘭政府表示，已經早於去年6月及今年2月分別通知歐盟及WTO相關的立法事宜，但是歐盟並未發表任何意見或建議，愛爾蘭亦正回應WTO成員的意見。（綜合報道）

（環球熱話）