山火濃煙罩美加 紐約派N95 市內空氣污染指數342 學校取消室外活動

法新社引述EPA聲明，指受影響的地區處於橙色警告（Code Orange）或以上，指空氣質素對脆弱群體不健康；EPA稱受影響的包括美國東北大部分地區，西至芝加哥，南至亞特蘭大，東北及中大西洋州份多個地方甚至處於紅色警告，代表空氣污染指數達151或以上，即該區的空氣質素對所有人都不健康。EPA呼籲有哮喘、慢阻肺病、心臟病或懷孕人士注意健康情况。

賓夕法尼亞錄410空污指數

濃煙籠罩下，國家氣象局向幾乎整個大西洋沿岸地區發出空氣質量警告。賓夕法尼亞州城市伯利恆周三中午錄得全美最嚴重的空氣污染指數，達410；紐約市空氣污染指數周三下午亦達342。紐約市的天際線都被煙霧覆蓋，有民眾表示呼吸困難，不少人戴上應對新冠疫情的口罩，亦有商戶提早關門，另有劇目表演及綵排取消。拉瓜迪亞機場和紐瓦克自由國際機場的航班亦因能見度低而延誤一至兩小時，情况持續到周三晚。紐約州長胡楚爾（Kathy Hochul）周三形容情况是「緊急危機」，州內部分地區空氣污染指數是平常的8倍，她宣布在政府設施向民眾派發約100萬個N95口罩。

加國逾2萬人疏散 焚380萬公頃

相信為濃煙主因的加國山火火勢嚴重，逾2萬人已疏散。加國緊急狀態準備部長布萊爾（Bill Blair）周三稱約380萬公頃被燒毀，有414處山火，其中239處未受控，重災區魁北克省約1.5萬人要撤離。美國總統拜登周三在Twitter稱，已派出逾600名消防員及其他人員攜同設備赴加協助滅火。加拿大總理杜魯多亦貼文感謝拜登的支援，稱山火影響日常生活，會繼續努力應對氣候變化及解決其影響。

（法新社/路透社/中央社/華爾街日報）