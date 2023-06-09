斯諾登無悔「吹哨」 警告如今監控更甚

稱當年爆料帶來正面轉變

周五（9日）是斯諾登披露自己是吹哨人的10周年，《衛報》周四發布他的專訪。他警告稱如今的監控技術遠比10年前的先進和具侵入性，形容他當年揭露美英情報機構使用的監控技術相對變得「小兒科」。

他不僅對政府和大型科技公司帶來的危險感到擔憂，還對商業化的監控鏡頭、人臉識別、人工智能（AI）和侵入性的間諜軟件（如對持不同政見者和記者使用的軍事級間諜軟件「飛馬」（Pegasus））表示關注。

回顧2013年，他說：「我們信任政府不會傷害我們，但他們卻傷害了我們。我們相信科技公司不會利用我們，但他們也利用了我們。這情况將會再次發生，因為這就是權力的本質。」

斯諾登2013年揭發NSA監控醜聞，離開美國後一度匿藏香港，向記者交出數萬份機密文件後流亡俄羅斯。

推動科企用「端到端加密」

儘管斯諾登過着流亡生涯，但他並無老是想着過去，說「我沒有後悔」。他認為，大型科技公司廣泛使用「端到端加密」（end-to-end encryption）技術是他爆料後的積極影響之一。大型科企因斯諾登當年揭露他們向情報機構交出用戶個人數據的程度而感尷尬。

（衛報）