烏促國際援水災區 轟俄射擊救災士兵

普羅富金（Oleksandr Prokudin）表示，受浸區域其中68%位於俄佔的第聶伯河左岸，32%在烏控的右岸，近2萬人已撤離。《基輔獨立報》報道，赫爾松州有3人溺斃，是水壩損毁後首批死於洪災個案。俄當局稱有5死。

澤連斯基昨到災區視察。他周三接受德國傳媒訪問時稱，縱使水淹災難已過了許多小時，但聯合國和紅十字會未協助救援，他對此感到震驚。他又批評俄軍阻礙救援，從遠處射擊救災的烏軍。他與總理什米加爾均敦促國際人道組織提供援助。聯合國人道主義事務辦公室稱，其一支小組正在赫爾松協調救災，強調民眾獲得飲用水很重要，迄今已分發了約1.2萬瓶水和一萬片淨化劑。

烏克蘭農業部周三警告，水壩被毁導致水庫大量水流失，烏南農田灌溉系統失去水源，最少50萬公頃農地最快明年變成「沙漠」。

美媒：烏反攻「處行動階段」

另外，美國廣播公司新聞網（ABC News）昨引述兩名烏克蘭官員，醞釀多時的烏克蘭對俄反攻昨日展開，稱反攻正處「行動階段」。ABC News引述多個報道稱，烏克蘭東南部城市扎波羅熱南部發生重大戰鬥。親烏消息人士表示，東南部戰線變得活躍，未經證實圖像和報道稱德國製「豹2」（Leopard 2）坦克參與進攻。俄國防部長紹伊古昨表示，烏軍凌晨試圖突破扎波羅熱南部地區前線，已遭俄方擊退。

（衛報/ABC/路透社/法新社）

（俄軍侵烏）