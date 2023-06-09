烏促國際援水災區 轟俄射擊救災士兵

【明報專訊】烏克蘭南部赫爾松州卡霍夫卡水壩周二崩塌導致第聶伯河下游水位急升，赫爾松州長普羅富金昨（8日）表示，當地平均水位逾5.6米，約600平方公里土地遭淹沒。總統澤連斯基同日到赫爾松州視察，與當地官員商討救災及恢復生態系統等問題。他呼籲國際人道組織加入救援，協助赫爾松俄佔領區居民。
普羅富金（Oleksandr Prokudin）表示，受浸區域其中68%位於俄佔的第聶伯河左岸，32%在烏控的右岸，近2萬人已撤離。《基輔獨立報》報道，赫爾松州有3人溺斃，是水壩損毁後首批死於洪災個案。俄當局稱有5死。
澤連斯基昨到災區視察。他周三接受德國傳媒訪問時稱，縱使水淹災難已過了許多小時，但聯合國和紅十字會未協助救援，他對此感到震驚。他又批評俄軍阻礙救援，從遠處射擊救災的烏軍。他與總理什米加爾均敦促國際人道組織提供援助。聯合國人道主義事務辦公室稱，其一支小組正在赫爾松協調救災，強調民眾獲得飲用水很重要，迄今已分發了約1.2萬瓶水和一萬片淨化劑。
烏克蘭農業部周三警告，水壩被毁導致水庫大量水流失，烏南農田灌溉系統失去水源，最少50萬公頃農地最快明年變成「沙漠」。
美媒：烏反攻「處行動階段」
另外，美國廣播公司新聞網（ABC News）昨引述兩名烏克蘭官員，醞釀多時的烏克蘭對俄反攻昨日展開，稱反攻正處「行動階段」。ABC News引述多個報道稱，烏克蘭東南部城市扎波羅熱南部發生重大戰鬥。親烏消息人士表示，東南部戰線變得活躍，未經證實圖像和報道稱德國製「豹2」（Leopard 2）坦克參與進攻。俄國防部長紹伊古昨表示，烏軍凌晨試圖突破扎波羅熱南部地區前線，已遭俄方擊退。