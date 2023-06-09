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英AI監管遭詬病 擔大旗能力成疑

【明報專訊】有專家指出，縱然英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）希望英國在全球人工智能（AI）監管方面擔起領導角色，但其政府提出的AI監管方案卻被批評過於寬鬆，若輸出全球，能否被接受成為疑問。

英國布里斯托爾大學經濟法教授兼全球法與創新中心（Centre for Global Law and Innovation）聯合主任桑切斯格賴利斯（Albert Sanchez-Graells）在獨立媒體The Conversation撰文指出，英國的「原則為本」AI監管取向談不上嚴格。在2023年3月發表的白皮書中，英國政府提出對AI監管走「鼓勵創新」路線，卻被批評過於寬鬆、過時，並缺乏有意義細節。工黨影子數碼大臣鮑威爾（Lucy Powell）指政府走寬鬆路線AI監管方案「火候不足」。

歐盟立法將成 定標準更具優勢

桑切斯格賴利斯又指出，美國、歐盟、日本等正醞釀或已着手立法規管AI，其中歐盟在數碼監管方面擁有可堪信賴的往績，其2021年啟動的AI法案，立法程序已接近完成。這將使其在爭取推進全球AI監管標準比英國更具優勢。

桑切斯格賴利斯指出，辛偉誠嘗試將英國定位為AI監管中心，或並非真正擔心AI威脅人類存亡，而可視作提振英國科技業的深謀遠慮一步。辛偉誠4月宣布將斥資1億英鎊建立「基礎模型工作組」（Foundation Model Taskforce），以開發英國的主權AI」。如英國可在AI監管競賽中佔據有利地位，即可引領AI全球標準往支持英國數碼戰略的方向發展。

桑切斯格賴利斯認為，只有在國內實施有效的AI護欄措施並採取果斷行動，英國才有希望建立所需信譽，領導國際監管AI。

（The Conversation/Tech Monitor）

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