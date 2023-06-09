英推「志同道合」AI峰會 稱非針對中俄 伙美今秋舉辦 商討風險倡建規管合作平台

英國首相府新聞公報稱，辛偉誠周三宣布的全球首個AI安全峰會將在今年秋季舉行，將召集關鍵國家、領先科技公司以及研究員，確認評估和監控最顯著AI風險措施，會上探討包括國際協調行動如何有助緩和前沿系統等AI風險，以及為國際繼續合作建立緩解這些風險的共享方向提供平台。

FT：暗示峰會排除中國

首相府發言人補充稱，峰會將由「共同承認AI提供顯著機會的志同道合國家參與，同時需要確保設置了正確的護欄。」他又否認峰會目標反制中國和俄羅斯，指其僅將檢視正發展極快的科技。英國《金融時報》（FT）前天報道，指根據以上說法中國很有可能被排除在峰會之外。

辛偉誠周三表示，AI擁有改善人類生活的無比潛能，但亦需要確保該技術在安全的方式下被發展和使用。他稱現有必要再讓新發明的劃時代科技「為人類福祉」服務，指沒有國家可獨自做到相關目標，將需要全球合作努力，英國將與盟友開創先河。

辛偉誠稱英AI強 實力僅次於美

面對傳媒質疑英國脫歐後，英國作為一個「中型規模國家」（mid-sized country），無力領導全球合作規管AI，勢將被美國和歐盟的AI規管合作排擠，辛偉誠周三訪美期間回應說：「（英國）這個中型國家是美國以外唯一，讓全球三大研發電腦語言模型的企業走在一起的國家。」其所指是他上月與OpenAI、Google DeepMind，以及和Anthropic公司管理層開會，討論規制AI新技術的框架。辛偉誠又表示，在西方世界中難以找到很多美國以外的國家具有更多AI專業和人才，強調英國在這方面「非常強」，「自然具有領導對話的地位」。

辛偉誠日前向英國TalkTV表示，拜登正確保美英共同應對未來挑戰，暗示美國將支持英國舉辦AI安全峰會。辛偉誠會前又透露，將與拜登討論「未來數年」武裝烏克蘭的需要，指從俄軍侵略捍衛該國需要落實「更長期的安全安排和協議」。二人可能在提升經濟安全方面，達成英美在關鍵礦物等重要行業繞過中國發展供應鏈的協議。辛偉誠亦正尋求拜登能降低保護主義，減少美國3690億美元（2.88萬億港元）《通脹削減法案》（IRA）對英國的損害。IRA內容包含對美國本土企業和生產作巨額補貼。

（衛報/法新社/金融時報/路透社）