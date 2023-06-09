明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

英推「志同道合」AI峰會 稱非針對中俄 伙美今秋舉辦 商討風險倡建規管合作平台

【明報專訊】英國首相辛偉誠在周三（7日）訪美期間，指英國計劃今秋舉辦全球首個規管人工智能（AI）峰會，目標邀請「志同道合」國家商討以共同應對手段，限制AI技術急速發展和帶來的潛在風險。其說法被指暗示將把中國排除在外，惟首相府強調峰會並非針對中、俄。辛偉誠按計劃於周四與美國總統拜登在白宮會面，將邀請對方支持相關倡議。辛偉誠日前駁斥外界質疑英國作為「中型規模國家」無力成為全球AI規管中心，稱英國是繼美國後AI實力最強的西方國家。

英國首相府新聞公報稱，辛偉誠周三宣布的全球首個AI安全峰會將在今年秋季舉行，將召集關鍵國家、領先科技公司以及研究員，確認評估和監控最顯著AI風險措施，會上探討包括國際協調行動如何有助緩和前沿系統等AI風險，以及為國際繼續合作建立緩解這些風險的共享方向提供平台。

FT：暗示峰會排除中國

首相府發言人補充稱，峰會將由「共同承認AI提供顯著機會的志同道合國家參與，同時需要確保設置了正確的護欄。」他又否認峰會目標反制中國和俄羅斯，指其僅將檢視正發展極快的科技。英國《金融時報》（FT）前天報道，指根據以上說法中國很有可能被排除在峰會之外。

辛偉誠周三表示，AI擁有改善人類生活的無比潛能，但亦需要確保該技術在安全的方式下被發展和使用。他稱現有必要再讓新發明的劃時代科技「為人類福祉」服務，指沒有國家可獨自做到相關目標，將需要全球合作努力，英國將與盟友開創先河。

辛偉誠稱英AI強 實力僅次於美

面對傳媒質疑英國脫歐後，英國作為一個「中型規模國家」（mid-sized country），無力領導全球合作規管AI，勢將被美國和歐盟的AI規管合作排擠，辛偉誠周三訪美期間回應說：「（英國）這個中型國家是美國以外唯一，讓全球三大研發電腦語言模型的企業走在一起的國家。」其所指是他上月與OpenAI、Google DeepMind，以及和Anthropic公司管理層開會，討論規制AI新技術的框架。辛偉誠又表示，在西方世界中難以找到很多美國以外的國家具有更多AI專業和人才，強調英國在這方面「非常強」，「自然具有領導對話的地位」。

辛偉誠日前向英國TalkTV表示，拜登正確保美英共同應對未來挑戰，暗示美國將支持英國舉辦AI安全峰會。辛偉誠會前又透露，將與拜登討論「未來數年」武裝烏克蘭的需要，指從俄軍侵略捍衛該國需要落實「更長期的安全安排和協議」。二人可能在提升經濟安全方面，達成英美在關鍵礦物等重要行業繞過中國發展供應鏈的協議。辛偉誠亦正尋求拜登能降低保護主義，減少美國3690億美元（2.88萬億港元）《通脹削減法案》（IRA）對英國的損害。IRA內容包含對美國本土企業和生產作巨額補貼。

（衛報/法新社/金融時報/路透社）

上 / 下一篇新聞