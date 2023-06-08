韓國安戰略提朝核威脅、中美角力 自由和平繁榮方針 新版倡結同盟做中樞國

新版《國家安保戰略》指出韓國當務之急是抗衡朝鮮核武、大殺傷力武器威脅，寫道：「當今朝鮮無視促進朝鮮半島和平的努力，正虎視眈眈地緊盯着製造我國社會混亂的機會。」朝鮮去年開發高超音速導彈、洲際導彈，全年發射導彈共逾70天創下歷史紀錄，又訂立允許使用先發制人核打擊的新法律，韓方指這都是「明目張膽的威脅」，而「最佳對策」是配合韓美日三國合作加強威懾力。

稱韓美日合作增威懾「最佳對策」

尹錫悅政府似為免此合作關係受韓日關係問題窒礙發展，文件沒有再提存在韓日主權爭議的獨島（日稱竹島）問題，而對於兩國的歷史矛盾則表示，「倘心平氣和地面對過去的黑暗歷史，相信兩國能夠克服重重困難、開拓新未來」。

文件另提及中美角力加劇，使國際秩序變得不安，各國為保障自家經濟而競相加強經濟與安全聯繫，以及面臨傳染病、氣候變化、網絡攻擊等新安全威脅。

韓國從2004年起，每屆政府新上台皆會發表《國家安保戰略》，點出因應國家安全環境變化而調整的國策方針。上屆文在寅政府於2018年12月發表時，因為當年6月有美國時任總統特朗普與朝鮮領導人金正恩在新加坡舉行的首次美朝峰會，同年又有兩韓峰會，內容傾向促進朝鮮半島和平，提出終戰宣言及和平協議。今屆尹錫悅政府的《國家安保戰略》並無相關內容。

總統辦公室官員談到新版與上屆政府文件的差異，表示上屆政府5年間過分將注意力擺在朝鮮半島，今屆政府就站在「希望世界主流在世界舞台關注朝鮮半島問題」的角度出發，結交重要同盟勢力、可以集結安保力量的友軍，以及擁有共同價值、利益者，處理朝鮮半島問題。

（Newsis/韓聯社）