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前情報員稱美藏匿「外星飛行器」

【明報專訊】外星文明存在與否一直引起質疑，美國一名前空軍及國家地理空間情報局（NGA）職員近日向傳媒披露，美國政府數十年來檢獲多架完好的「非來自人類」飛行器或其碎片，但多個部門隱瞞事件，並對零件分析及做逆向工程（研究物件如何產生）以取得不對等的國防優勢。爆料人稱這些材料回收工作未能經國會監察，曾調查事件並把有關資料轉交國會，但因調查工作而受到針對報復。

爆料者為36歲的格魯施（David Charles Grusch），有14年擔任情報官員經驗；他在2019至2021年作為國家偵察局（NRO）代表加入「不明空中現象工作小組」（UAPTF），2021年底到2022年7月則擔任NGA的不明空中現象（UAP）分析聯合負責人及NGA在該工作小組的代表。UAPTF成立目的為調查不明飛行物（UFO，美國定名為不明空中現象），其後更名為全域異常現象識別辦公室（AARO）。格魯施今年4月7日離開政府。

逆向工程研武器 保軍事優勢

在新聞網站The Debrief周一（5日）刊登的訪問中，格魯施表示美國政府、其盟友及國防承包商數十年來檢獲一些完好的飛行器或它們的碎片，根據飛行器形態和材料科學測試，及它們擁有的獨特原子排列與放射特徵，分析顯示它們「源自外來」（exotic origin）。

格魯施接受美國收費電視網絡NewsNation的得獎偵查報道記者庫爾薩特（Ross Coulthart）訪問時說，他沒有看過飛行物的照片，但與看過照片的情報官員廣泛交談過。他指美國民眾數十年來都被欺騙，認為非常不道德。

多名接受The Debrief訪問的格魯施前同事，都為其人格做擔保。最近退休的前陸軍上校內爾（Karl Nell）形容格魯施為人「無可非議」，指格魯施有關過去80年來針對未知來源科技的逆向工程的「秘密軍備競賽」說法基本正確。美國國家航天及太空情報中心（NASIC）官員格雷（Jonathan Grey）亦說：「非人類智能現象真實存在。我們（在宇宙中）並不孤單。」

國防部發聲明稱無證據

NewsNation引述國防部聲明，稱AARO到目前並沒發現任何可證實資料，以證明任何過去或現在有佔有「外來材料」及對其展開逆向工程的說法。

（The Debrief/NewsNation/獨立報）

相關字詞﹕不明空中現象（UAP） 不明飛行物體（UFO） 美國

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