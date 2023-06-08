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華郵：歐美去年6月收「烏擬炸北溪」情報

【明報專訊】連接俄羅斯與德國的「北溪」1號和2號天然氣管道去年9月被人蓄意破壞，西方曾將矛頭指向俄方。《華盛頓郵報》周二（6日）引述外泄情報文件報道，一個歐洲情報機構早於去年6月與美國中央情報局（CIA）分享情報，顯示烏克蘭6名特種作戰部隊成員計劃炸毁北溪管道。

6人小組匯報總司令 總統不知情

這份歐洲情報報告由4月被捕的「泄密門」疑犯、麻省空軍國民警衛隊情報部門成員特謝拉（Jack Teixeira）上傳到聊天平台Discord，《華郵》向特謝拉的網友取得一份副本。該情報是基於一名烏克蘭人提供的信息，中情局去年6月與德國和其他歐洲國家分享有關情報。報道稱，多國官員證實發布在Discord的情報摘要準確地闡述了歐洲情報機構告知中情局的內容。

根據該烏克蘭人去年6月向歐洲情報機構提供的信息，烏特種部隊6名成員會利用假身分租用一艘船，並潛入波羅的海破壞管道。除了氧氣，他們亦計劃攜帶用於深潛的氦氣。這些關鍵細節，與德國執法人員調查北溪管道爆炸案時發現的內容一致。

情報指出，這支參與炸管道小組直接向烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內匯報，這樣總統澤連斯基就不知情，讓他可對外否認烏克蘭攻擊民用設施，避免引發公憤，危及西方支持，尤其是德國。

《華郵》指出，這份情報意味近一年來西方盟友有理由懷疑基輔參與這項破壞行動。報道稱，部分華府官員現在私下承認沒確鑿證據指向莫斯科，他們在公開場合迴避有關誰該負責的問題。歐洲多國官員悄悄認為烏克蘭是幕後黑手，但由於擔心指摘基輔會使抗俄聯盟分裂，故一直拒絕公開說明。在歐洲和北約的高層聚會上，官員們已定調「別談北溪」。

美國有線新聞網絡（CNN）周二也引述3名美國官員報道，華府去年已從歐洲盟友得悉烏克蘭軍方計劃攻襲北溪管道。白宮國家安全委員會發言人柯比周二拒絕直接回應《華郵》的報道，稱北溪管道被炸事件正由德國、瑞典和丹麥調查。

俄防長稱挫烏多線反攻

此外，俄羅斯防長紹伊古周二說，烏軍過去3天在東部多條戰線發動反攻，均被俄軍挫敗，烏軍3715名士兵傷亡、損失52輛坦克、207輛裝甲車；他也罕有承認俄軍有71死210傷，損失15輛坦克及9輛裝甲車。

（華盛頓郵報/CNN/路透社）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕烏克蘭 美國 俄軍侵烏 北溪天然氣管道（Nord Stream）

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