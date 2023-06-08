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專家料壩內蓄意引爆 華府情報指向俄方

【明報專訊】美國傳媒引述專家稱，從影片和照片估計，卡霍夫卡水壩是被人在內部蓄意引發爆炸導致崩塌，外力導致崩塌可能不高。迄今除了俄烏互相指控對方施襲外，西方大多數國家都未有將矛頭指向任何一方，但美媒稱華府收到的情報傾向是俄羅斯所為。

《紐約時報》引述工程和彈藥專家指出，卡霍夫卡水壩壩身由鋼筋強化混凝土建造，極為堅固。烏克蘭國營水力發電公司Ukrhydroenergo主管西羅塔（Ihor Syrota）說：「導彈襲擊不會造成如此破壞，因為這座發電站能夠抵抗原子彈攻擊。很明顯爆炸來自發電站內部。」報道引述專家稱，暫時公開的證據有限，但內爆導致水壩崩塌的可能最高。若是外部炸彈或導彈襲擊，造成的爆炸能量只有小部分會由壩身承受，這需要多很多倍的炸藥才能造成同樣效果。不過他們說，要利用內爆導致大壩崩塌，仍要最少數以百磅計的炸藥。

報道稱，暫也不能完全排除大壩本身出現結構問題而崩塌，因大壩在過去一年多的戰火中曾多次受損。俄軍去年入侵初期曾推進至第聶伯河左岸，8月時大壩曾被烏軍導彈擊中，後來烏軍反攻，俄軍去年11月撤退時曾炸掉大壩上部分道路，此後大壩成為雙方前線。早前的衛星圖片顯示，大壩去年底右側部分水閘已破損。不過，周二的影片和照片顯示，大壩的最大缺口在中央位置，與水閘破損位置不同。

美英法未指控俄 華促勿火上澆油

聯合國安理會周二就烏克蘭水壩被炸召開緊急會議，美國、英國和法國代表均沒直接指控俄羅斯，只呼籲調查。中國常駐聯合國代表張軍表示中方對事件嚴重關切，指有重要影響力的國家不應做火上澆油、激化矛盾的事。

美國白宮國家安全委員會發言人柯比周二表示，華府暫時「無法斷言」誰發動今次襲擊，但全國廣播公司（NBC）同日引述美國和西方官員報道，華府取得的情報傾向顯示俄羅斯是幕後黑手，正尋求解密部分機密情報並盡快公開。

（紐約時報/衛報/NBC/新華社）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕基建襲擊 卡霍夫卡水力發電站 水壩 烏克蘭 俄軍侵烏

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