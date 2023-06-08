潰壩淹地雷區、農田 烏稱環境巨災 前官員指切爾諾貝爾後最嚴重

【明報專訊】烏克蘭南部赫爾松州一水壩周二被毁崩缺後一天，第聶伯河下游的水位大幅上升，衛星圖像顯示洪水影響逾2500平方公里區域（相當逾兩個香港），許多房屋被淹浸至只露出屋頂。聯合國官員指赫爾松州最少40個定居點被水淹。俄媒報道，赫爾松州俄控區部分地方水位上升情况預計將持續3到10天。有烏克蘭前官員指今次是國內自切爾諾貝爾核災難以來最嚴重一次環境災難；另有官員指洪水冲出地雷、散播傳染病菌和化學物質，亦影響農場生產。分析指這次事件造成的環境破壞或需數十年「療傷」。
位於赫爾松州俄控區的卡霍夫卡水壩（Kakhovka dam）周二局部潰堤，水庫的水湧向第聶伯河下游兩岸多處。美國民間衛星影像公司Maxar Technologies周二下午拍攝的衛星圖像顯示，位於水壩旁的城市新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）至赫爾松市西南方的第聶伯夫斯卡灣（Dniprovska Gulf）之間大片地區受洪水影響，許多城鎮和村莊被淹。
烏軍稱見俄兵被水捲走
美國有線新聞網絡（CNN）引述烏克蘭一名軍官稱，有烏克蘭士兵目擊俄兵在水壩崩潰後被洪水捲走，亦有人逃命，稱在混亂中許多俄兵死傷。
聯合國人道主義事務高級官員格里菲思（Martin Griffiths）周二告訴安理會，赫爾松州最少已有40個定居點被洪水淹浸。根據烏克蘭電視台，至周三早上，仍有23個地方受洪水侵襲。
根據烏方和莫斯科扶植的官員表示，第聶伯河兩岸已疏散逾2700人。烏克蘭總統澤連斯基在Telegram頻道上表示，這場災難最少影響10萬人，其中數萬人仍滯留災區。赫爾松州俄控區莫斯科扶植的當局則宣布當區進入緊急狀態。
烏克蘭總統辦公室副主任奧列克西．庫列巴（Oleksiy Kuleba）周三表示，水位周三凌晨達到約5米，希望周三午夜前停止上升。他表示17個定居點的水位達到最高水平。
俄控區市長稱最少7人失蹤
塔斯社昨援引俄扶植的新卡霍夫卡市長列昂季耶夫（Vladimir Leontyev）報道，洪水導致該市沿岸地區被淹沒，最少7人失蹤。水位高峰期達約11米。
水壩潰堤帶來的問題陸續浮現，不但危及農作物，也威脅飲用水供應。澤連斯基表示，水壩潰堤後，數以十萬計烏克蘭人無法正常獲得飲用水，嚴重影響居民生活。
水污染恐影響黑海多國
烏克蘭副總理庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）昨警告，洪水正在衝擊之前埋下的地雷，導致它們爆炸，又指洪水可能導致傳染病菌和化學物質充斥水中。烏克蘭前生態部長塞梅拉克（Ostap Semerak）認為，隨着洪水淹沒城市、加油站和農場，被農用化學品和石油產品污染，然後流入黑海，未來幾天和幾周內可能會出現其他危險。他說：「這將影響羅馬尼亞、格魯吉亞、土耳其和保加利亞，對整個地區都將是有害。」他還表示：「我們的政府已經宣布，這是過去10年來歐洲最大的環境災難，我認為這可能是自1986年切爾諾貝爾事件以來烏克蘭最嚴重的一次。」
生態復原料需數十年
《衛報》國際事務編輯博格（Julian Borger）撰文指出，成千上萬的地雷和碎片隨洪水流入下游城鎮，而上游缺水將影響糧食生產。如此大規模的洪水和泥沙對生態環境造成嚴重破壞，瞬間改變了地貌，島嶼和濕地被冲毁。動植物生態可能需要數年甚至數十年才能恢復原狀。
水壩被毁淹沒大片農田，令人憂慮全球糧食供應再受干擾，推動小麥和玉米價格周二曾上漲約2%至4%。