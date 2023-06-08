潰壩淹地雷區、農田 烏稱環境巨災 前官員指切爾諾貝爾後最嚴重

位於赫爾松州俄控區的卡霍夫卡水壩（Kakhovka dam）周二局部潰堤，水庫的水湧向第聶伯河下游兩岸多處。美國民間衛星影像公司Maxar Technologies周二下午拍攝的衛星圖像顯示，位於水壩旁的城市新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）至赫爾松市西南方的第聶伯夫斯卡灣（Dniprovska Gulf）之間大片地區受洪水影響，許多城鎮和村莊被淹。

烏軍稱見俄兵被水捲走

美國有線新聞網絡（CNN）引述烏克蘭一名軍官稱，有烏克蘭士兵目擊俄兵在水壩崩潰後被洪水捲走，亦有人逃命，稱在混亂中許多俄兵死傷。

聯合國人道主義事務高級官員格里菲思（Martin Griffiths）周二告訴安理會，赫爾松州最少已有40個定居點被洪水淹浸。根據烏克蘭電視台，至周三早上，仍有23個地方受洪水侵襲。

根據烏方和莫斯科扶植的官員表示，第聶伯河兩岸已疏散逾2700人。烏克蘭總統澤連斯基在Telegram頻道上表示，這場災難最少影響10萬人，其中數萬人仍滯留災區。赫爾松州俄控區莫斯科扶植的當局則宣布當區進入緊急狀態。

烏克蘭總統辦公室副主任奧列克西．庫列巴（Oleksiy Kuleba）周三表示，水位周三凌晨達到約5米，希望周三午夜前停止上升。他表示17個定居點的水位達到最高水平。

俄控區市長稱最少7人失蹤

塔斯社昨援引俄扶植的新卡霍夫卡市長列昂季耶夫（Vladimir Leontyev）報道，洪水導致該市沿岸地區被淹沒，最少7人失蹤。水位高峰期達約11米。

水壩潰堤帶來的問題陸續浮現，不但危及農作物，也威脅飲用水供應。澤連斯基表示，水壩潰堤後，數以十萬計烏克蘭人無法正常獲得飲用水，嚴重影響居民生活。

水污染恐影響黑海多國

烏克蘭副總理庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）昨警告，洪水正在衝擊之前埋下的地雷，導致它們爆炸，又指洪水可能導致傳染病菌和化學物質充斥水中。烏克蘭前生態部長塞梅拉克（Ostap Semerak）認為，隨着洪水淹沒城市、加油站和農場，被農用化學品和石油產品污染，然後流入黑海，未來幾天和幾周內可能會出現其他危險。他說：「這將影響羅馬尼亞、格魯吉亞、土耳其和保加利亞，對整個地區都將是有害。」他還表示：「我們的政府已經宣布，這是過去10年來歐洲最大的環境災難，我認為這可能是自1986年切爾諾貝爾事件以來烏克蘭最嚴重的一次。」

生態復原料需數十年

《衛報》國際事務編輯博格（Julian Borger）撰文指出，成千上萬的地雷和碎片隨洪水流入下游城鎮，而上游缺水將影響糧食生產。如此大規模的洪水和泥沙對生態環境造成嚴重破壞，瞬間改變了地貌，島嶼和濕地被冲毁。動植物生態可能需要數年甚至數十年才能恢復原狀。

水壩被毁淹沒大片農田，令人憂慮全球糧食供應再受干擾，推動小麥和玉米價格周二曾上漲約2%至4%。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）