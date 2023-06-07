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蘋果Vision Pro褒貶不一

【明報專訊】美國蘋果公司周一（5日）發表全新「混合實境」（mixed reality）頭戴裝置Vision Pro，結合立體使用者界面營造無邊際視覺，讓用戶透過頭部擺動、眼睛、手勢和語音等輸入方式控制，令用家有沉浸式體驗，售價3499美元（2.73萬港元），明年初先在美國推出，之後再推展至其他地區。外界對新產品褒貶不一，關注價錢和電池續航力。蘋果周一股價一度上漲2.2%創歷史新高，但新品發表後倒跌0.8%。

眼控手控聲控 售價2.73萬

今次蘋果全球開發者大會最引人注目的，是發表會第80分鐘亮相的Vision Pro。Vision Pro的兩個顯示器達2300萬像素，相當於4K畫質，猶如面前有一個巨型100呎熒幕。雙晶片設計包含M2晶片，並透過全新R1晶片處理來自12個鏡頭、5個傳感器和6個咪高峰的數據，以確保使用者眼前景物接近零延遲地展現在顯示器上。裝置內的感應器會偵測瞳孔以眼控搜尋列，或者用語音助理Siri快速打開播放媒體檔案。另外，Vision Pro可把照片和影片轉為3D格式，讓使用者猶如身歷其境。

Vision Pro也搭載EyeSight技術，令使用者能與周圍的人保持連結，當有人靠近時，畫面會變成透明，同時顯示使用者的眼睛，增加互動性。

電池續航力、價格惹關注

今次是蘋果公司2015年推出蘋果手表以來再闢新產品線，被視為自推出iPhone以來最冒險的挑戰。外界對Vision Pro褒貶不一，首先其售價是facebook母公司Meta虛擬實境（VR）裝置Quest Pro 999美元價格的3倍以上，令人懷疑其競爭能力。此外，Vision Pro電池續航力只有兩小時，亦被指不足。有投資者預計Vision Pro要假以時日才可成為主流產品。

（路透社/法新社）

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