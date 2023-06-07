FT：馬克龍顧忌中國 反對北約東京設站

指北約憲章規限北大西洋範圍

報道引述一名法國官員表示，法國認為北約憲章已將其地理範圍限制在「北大西洋」。這名官員表示，北約擴大範圍可能會損害中國在烏克蘭戰爭問題上對歐洲的信任，尤其是在要求中國不向俄羅斯提供武器方面。

馬克龍上周在一場會議中說，北約不應擴大到北大西洋之外地區，還說「如果我們推動擴張北約影響力和地理範圍，我們將鑄成大錯」。馬克龍兩個月前訪問中國時表示，歐洲應避免因台灣議題捲入美中衝突，惹怒美國和其他盟友。

報道指出，法國的反對使北約內部數月來關於在印太地區建立第一個駐外辦事處的討論變得複雜。設立新北約辦事處要北約最高政治決策機構北大西洋理事會的一致支持，意味法國有權阻止此舉。

《日經新聞》上月初最先報道北約建立東京聯絡處的風聲，日本外相林芳正在同月10日公開的CNN專訪則確認日方正跟北約為此展開談判。共同社上月24日報道，日揆岸田文雄擬在7月出席北約峰會時討論東京聯絡處事宜。

北京促保持頭腦清醒 維護地區穩定

英國智庫國際戰略研究所（IISS）日本專家越野結花表示，在日本設辦事處將使北約正式且可持續地參與印太地區事務。

然而，北約這項決定恰好呼應北京指摘美國極力於印太地區建立所謂反中聯盟的說法，中國將這個聯盟比擬成「亞洲北約」。國務委員兼防長李尚福本月初在香格里拉對話的演說上，不點名質疑美國試圖推進亞太北約化，只會讓亞太陷入撕裂、紛爭及衝突的漩渦。

中國外交部發言人汪文斌周一則指有國家「試圖推動北約東進亞太」，指大部分地區國家「不歡迎北約把觸角伸向亞洲」。汪文斌昨在記者會重申，不歡迎北約把觸角伸向亞洲，不允許任何冷戰熱戰在亞洲重演。他說：「北約在這個問題上應該保持頭腦清醒，日本也應作出符合地區穩定和發展利益的正確判斷，不要做破壞地區國家間相互信任、損害地區和平穩定的事。」

柬埔寨首相洪森周一指出，一些國家不斷推動北約東進亞太的趨勢令人擔憂。

（綜合報道）