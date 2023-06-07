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黑客騎劫俄媒 插播「Deepfake普京」動員片

【明報專訊】俄羅斯南部跟烏克蘭接壤地區的多間電台、電視台周一（5日）受黑客入侵，發表了相信採用了「深偽」（Deepfake）技術，模擬俄羅斯總統普京影像、聲音的廣播，宣稱烏克蘭已侵入國土，部分地區實施緊急狀態和戒嚴，並敦促居民撤退，消息一度造成當地恐慌。

內容似1941蘇聯回應納粹入侵

一段以假亂真的普京緊急廣播周一通過電台、電視，向毗連烏克蘭邊境的別爾哥羅德（Belgorod）、沃羅涅日（Voronezh）、羅斯托夫（Rostov）3州居民發放，表示烏軍已入侵俄國領土。廣播說：「今晨4時，由北約全面武裝的烏克蘭部隊，在美國政府同意及支持下，入侵了庫爾斯克（Kursk）、別爾哥羅德和布揚斯克（Bryansk）。」該段講話形容俄國民眾為「兄弟姊妹們」，宣布當局即將簽發全國動員令準備全面抗戰，敦促邊境居民撤退到俄國大後方，最後以「敵人將被擊敗，勝利屬於我們」作結。

彭博社指今次假緊急聲明的內容，酷似1941年6月22日納粹入侵後的蘇聯回應。當年蘇聯外長莫洛托夫（Vyacheslav Molotov）的電台講話，同樣說敵人凌晨4時開始入侵，「敵人將被擊敗，勝利屬於我們」。領袖斯大林7月3日的講話呼籲「兄弟姊妹們」抵抗入侵者。

俄羅斯新聞社（RIA）等官媒隨後發表克里姆林宮發言人佩斯科夫的聲明，否認普京有上述講話，當局在調查事件，未確定黑客背景身分。公營廣播機構MIR聲明稱，旗下廣播服務被「非法干擾」了約40分鐘。別爾哥羅德州政府表示，該「深偽」信息旨在製造恐慌，沃羅涅日州政府着民眾「毋須擔憂」。

（紐約時報/法新社/路透社/新聞周刊）

（俄軍侵烏）

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