烏南大壩被炸 淹民居萬人疏散 基輔指阻反攻手段 俄稱多番炮擊肇禍

水庫相當萬宜65倍 最少24定居點遭浸

高30米、長3.2公里的新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）水壩在俄軍侵烏初期就被佔領。它建於1956年，位於第聶伯河上，是卡霍夫卡水力發電站一部分。大壩擁有容量達182億立方米（相當於香港萬宜水庫約65倍）的水庫，為赫爾松、南部俄佔的克里米亞半島和北部扎波羅熱核電廠供水。周二網上影片顯示，水壩周邊傳出連串爆炸聲，部分水壩壁被冲走，洪水湧向下游。

烏克蘭任命的赫爾松地區軍事管理首長普羅富金（Oleksandr Prokudin）指摘是俄軍犯下的又一「恐怖行為」，稱水位在5小時內達到臨界水平，已開始疏散危險區域的居民。他其後稱，在烏控制的第聶伯河右岸約有1.6萬人處於「危急地帶」，該河沿岸已有8個地區水浸。隨着水位上升，烏克蘭當局敦促在可能受水淹地區的居民關閉所有電器及帶齊證件和必需品準備撤離。俄羅斯官媒引述緊急部門稱，80個定居點可能受影響。

上游核電站料缺冷卻用水

俄羅斯扶植的新卡霍夫卡政府首長列昂季耶夫（Vladimir Leontyev）稱，水壩整夜遭幾次攻擊，閘閥被毁，導致水從水庫不受控地大量湧向下游，形容是嚴重的恐怖主義行為，稱約300戶已被疏散。另一俄扶植的赫爾松官員阿列克謝延科（Andrei Alexeyenko）稱，下游水位上升2至4米，對主要人口集中地區沒有威脅，但稱14個沿海地區逾2.2萬居民受到洪水威脅，指他們沒有生命危險，情况完全受控，若有需要會疏散居民。

除了第聶伯河下游居民受水淹威脅，上游的扎波羅熱核電站也可能缺少冷卻用水。烏克蘭國營核能公司Energoatom指出，卡霍夫卡水庫的水位正迅速下降，對扎波羅熱核電站構成「額外威脅」。國際原子能機構（IAEA）稱，專家正密切監察有關情况，指扎波羅熱核電站沒有即時的核安全風險。烏克蘭水力發電公司Ukrhydroenergo稱，卡霍夫卡水力發電站一個機房從內部爆炸，發電站全毁。

歐洲理事會斥俄犯戰爭罪

水壩被毁後，烏克蘭總統澤連斯基召開國家安全委員會會議。他在Twitter指摘俄羅斯是恐怖分子。烏總統幕僚長耶爾馬克（Andriy Yermak）批評破壞水壩是「生態滅絕」（ecocide），剝奪赫爾松州南部及克里米亞居民的飲用水，亦破壞部分定居點及生物圈，指俄羅斯必須負責。烏官員又稱，水壩被毁後有150噸引擎機油流到第聶伯河，恐污染環境。烏克蘭總檢察長辦公室表示，正就事件展開戰爭罪調查。歐洲理事會主席米歇爾也指摘莫斯科，稱這次攻擊水壩構成戰爭罪，俄羅斯及其代理人將被究責。

烏軍準備大反攻之際，今次新卡霍夫卡水壩被毁可能影響烏軍渡河的兩棲攻擊計劃。烏總統辦公室顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）稱，破壞水壩目的明顯，「是為烏軍的進攻行動製造障礙」。

有指去年底水壩已受破壞

自俄軍侵烏以來，具有重要戰略意義的新卡霍夫卡一直是潛在遭攻擊目標。去年10月，澤連斯基曾指控俄羅斯準備炸毁新卡霍夫卡水壩，已在水壩佈雷，俄羅斯則指摘基輔向水壩發射導彈並計劃將之摧毁。烏克蘭去年11月奪回赫爾松市後，有圖片顯示水壩受到破壞。

（衛報/紐約時報/法新社/路透社）

（俄軍侵烏）