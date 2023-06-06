FT：英揆訪美商監管AI 盼當龍頭

倡設環球監管組織 模式類似IAEA

《金融時報》報道，辛偉誠將向拜登提出以歐洲核子研究組織（CERN）為藍本成立跨國機構 ，讓AI可在道德和物理均受嚴格控制的環境裏展開研究。另外，他還擬提議設立環球監管AI組織，模式類似IAEA，而英國可以是任何新創設相關國際監管組織的所在國。

CERN設於法國與瑞士邊境，可為國際粒子物理學研究提供受控環境。IAEA設於維也納，負責監督、監察核能和平發展。ChatGPT母公司OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）也曾籲各國成立相當於IAEA的監管AI組織。

辛偉誠上周表示過英國可在監管AI範疇「擔當領袖角色」，由英國推動創建一套適用於管理全球AI技術安全發展和應用的防護機制。

英國3月發表的AI白皮書，提過監管AI以保大眾對科技信心，儘管內容傾向利大於弊。隨專家對AI發展提出的警告趨增，辛偉誠5月底會晤DeepMind、OpenAI等4名科技界行政總裁商討監管AI行業辦法。

官員表示，辛偉誠深知國際需要AI協作，才可確保能在機遇上得益又能管控風險。第一步是拉攏美國等盟國議定合作模式和結盟。英國前財相賈偉德認為，英國在AI擔當領袖地位，對脫歐後的英國是一大機會。

《每日電訊報》上周六報道，辛偉誠準備就制定AI發展與監督的國際規則，今秋在倫敦匯集各國政府和AI公司領袖舉行峰會。與此同時，科技大臣施皓兒（Chloe Smith）今天（6日）趁經濟合作與發展組織（OECD）在巴黎舉行全球科技論壇與盟友商討，以便在與AI發展大國中國磋商之前，先與盟友就AI監管建立統一戰線。

（金融時報/衛報/每日電訊報）