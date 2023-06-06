挖壕溝架龍齒 俄軍1000公里前線佈防阻反攻

英國廣播公司（BBC）上月底表示，俄軍最少已在克里米亞西岸和烏南扎波羅熱州3處可見地方，設置多重防線陷阱。其中美國衛星影像公司行星實驗室（Planet Labs）5月3日的影像顯示，俄軍在扎波羅熱州托克馬克（Tokmak）發炮點前550米範圍內，便佈置了3道分別由反坦克壕溝、俗稱「龍齒」（dragon’s teeth）的尖刺狀混凝土障礙物，以及鋸齒形戰壕組成的防線。

同時，《金融時報》引述美國企業研究所（AEI）公開來源情報研究分析員阿弗里克（Brady Africk）表示，他察覺俄軍最早在去年11月動土建設防禦工事，寒冬稍歇後，過去數月趁土地解凍軟化加速作業。

專家：可逼烏軍往炮火集中地

美國智庫「外交政策研究所」（FPRI）高級研究員羅布．李（Rob Lee）則相信，這些防禦工事可把烏軍引導至炮火密集的地點，又認為在多重防線下，即使烏軍成功突破第一道防線，俄軍也應有足夠時間加固之後的防線。惟羅布．李同時指出，這些防線目前多由缺乏戰鬥經驗的俄軍新兵把守，他們在缺乏彈藥下可能會棄守潛逃。

曾任烏克蘭防長的「大西洋理事會」（Atlantic Council）國防戰略中心主席扎戈羅德紐克（Andriy Zagorodnyuk）則認為，延綿漫長的前線對烏軍有利，因其必定會分薄俄軍部署，讓烏軍找到出奇不意的突破點。

（金融時報/BBC）

（俄軍侵烏）