俄稱挫反攻殲敵250 烏斥播謊言 紐時：烏軍試探攻擊 找俄防線弱點

俄國防部發言人科納申科夫聲明表示，挫敗了烏軍在6月4日凌晨開始，對頓湼茨克州南部前線5個位置展開的大規模進攻，稱這些攻勢由烏軍戰略預備隊第23和第31機械化旅等共6個機械化營和兩個坦克營發動，企圖突破俄軍防禦弱點。科納申科夫強調「敵軍未有成功完成任務」，稱在俄軍部隊「巧妙」迎擊下，烏軍隊損失逾250人、16輛坦克、3輛步兵戰車，以及21輛裝甲戰車。

俄國防部發布影片 稱擊毁烏裝甲車

俄國防部亦表示，事發期間負責對烏軍事行動的總參謀長格拉西莫夫身處烏軍攻擊的區域，並發布宣稱是數輛烏軍裝甲車在一處陣地被炮火擊中炸毁的影片。

路透社引述多名俄羅斯軍事博客報道，指多個烏克蘭的俄佔區昨晨爆發激烈戰鬥。其中著名博客別哥夫（Semyon Pegov）稱烏軍攻打頓湼茨克州中南部大諾沃西爾卡（Velyka Novosilka）附近，其他網誌則稱同州巴赫穆特，以及其附近的索列達爾、武赫萊達爾亦發生激戰。

另一方面，在南部扎波羅熱州的俄佔區，獲扶植的親俄首長羅戈夫（Vladimir Rogov）在社交平台Telegram表示，當地兩天內遭到逐漸加劇的攻擊，稱烏軍正試圖發動有組織大規模突破。

路透社昨就俄軍挫敗烏軍的說法向烏國防部及軍方查詢，但未獲回應。烏軍地面部隊指軍官瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）周一僅稱，部隊沿巴赫穆特附近「持續前進」，並未評論大反攻。烏軍參謀部每日戰報僅指出，周日在東部頓湼茨克和盧甘斯克兩州有29次戰鬥衝突。烏克蘭戰略溝通中心則指摘俄方「在散播烏軍反攻和折損的謊言」，目的為打擊烏方士氣。

烏籲軍民保持沉默 免漏反攻風聲

烏方近期屢釋放準備好大反攻的信息，但指不會張揚。烏副防長馬里亞爾（Hanna Maliar）前天在Telegram發布一段長34秒短片，當中有「各項計劃仰賴沉默，展開（反攻行動）時不會詔告天下」的語句，片中亦有多名烏兵用手指抵住嘴唇，在遠處隆隆槍炮聲中比劃「安靜」手勢，呼籲民眾保持沉默。

《紐時》引述美國軍事分析員報道，推斷烏軍已開始反攻，相信上述行動是烏軍初期的試探攻擊，目標在於找出俄軍防線弱點。

CNN引述消息：烏在俄境建破壞小組

另外，美國有線新聞網絡（CNN）昨引述多名知悉美國情報的人士報道，指烏克蘭已在俄境內建立了破壞小組，這些小組由親烏克蘭的同情者和在此類戰爭中受過良好訓練的特工組成，烏方向他們提供烏製無人機，執行襲擊特定目標的任務。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）