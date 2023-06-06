英格蘭試「全民基本收入」 智庫伙慈善機構 研受惠者身心健康變化

抽選30人 殘疾人士佔兩成

英國智庫Autonomy聯同社區慈善機構Big Local、紐卡素的諾桑比亞（Northumbria）大學，將推小規模的全民基本收入試行計劃。組織單位將在英格蘭東部的賈羅（Jarrow）和北倫敦東芬奇利（East Finchley）的格蘭奇（Grange）區，從自願申請者中隨機抽選30人，但將務求殘疾人士佔兩成，並反映該區人口狀况。之後在兩年間，將向每名參與者每月無條件發放1600英鎊，從而觀察研究此舉對受惠者的生活、身心健康所起作用，以及了解他們會否選擇去工作。推行單位亦會招募對照組，觀察他們在不獲發基本收入之下的同期生活變化。

全民基本收入預設為1600鎊，因這金額一般覆蓋了當地民生基本生活所需。至於揀選上述兩地，因Big Local服務該區，以及當地貧困比例偏高。

Autonomy的研究主任斯特朗（Will Stronge）表示，鑑於全球暖化、科技顛覆世界、工業轉型，英國社會今後將需要某種形式的基本收入。當下就要建立證據基礎和公眾參與，才能為全國實施做好準備。

反對者質疑浪費 主張定點援助

基本收入是由政府向全民提供一定程度收入。支持者認為這可簡化福利制度，保障生活並解決貧困。不過反對者覺得花費巨大，將分散公共服務資源卻無助紓困，主張針對式援助。

近年不少國家或地區都有試行全民基本收入計劃。威爾斯的兩年試驗計劃由去年7月1日起，向500名年滿18歲離開社會福利機構的受照顧者每月發放稅前1600鎊。蘇格蘭公共衛局與4個地方政府經2020年試行，則結論認為不可行，因涉及複雜的立法、技術等問題。

（衛報/BBC）