卵巢癌新混藥療法 近半患者腫瘤縮小

新藥物組合涉及avutometinib和defactinib。Avutometinib是一種雙重RAF和MEK抑制劑，屬可阻止某些控制癌症生長和存活的蛋白質的標靶藥物。研究顯示，隨着腫瘤對治療產生抗性，該藥物會隨時間失效。然而，當與defactinib（能夠對付導致抗性的蛋白質）結合使用時，藥效是單獨使用avutometinib的逾4倍。

專門研究和治療癌症的英國皇家馬斯登醫院與癌症研究院領導這次研究，上周末在芝加哥美國臨牀腫瘤學會年會上發表研究結果。在第二期臨牀測試中，他們測試單獨使用avutometinib以及avutometinib與defactinib混合使用對29名患者的療效。結果顯示，近半（45%）接受組合治療的患者腫瘤顯著縮小，比次選療法trametinib有效率高約一倍。測試又發現，新藥物組合對治療具有特定基因突變的腫瘤效果更好。60%患帶KRAS突變卵巢腫瘤的病人，經治療後腫瘤縮小。

對年輕患者或屬「重大突破」

所有接受測試的病人都患有低度分化漿液性卵巢癌（low-grade serous ovarian cancer，通常影響較年輕女性）。研究員指出，低度分化漿液性卵巢癌對目前的批准治療方法反應不佳，新療法測試結果可能代表「重大突破」。

（衛報）