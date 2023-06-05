波蘭六四示威 前總理：民主死於沉默

圖斯克在集會上說：「民主死於沉默，由今日起沉默不再。」PiS黨籍的總理莫拉維茨基則諷刺示威是「馬戲團」，「那些從政多年的老狐狸發起反政府示威，將之包裝成自發的公民抗爭，令我忍俊不禁」。參加者還包括當年有份促成六四選舉的波蘭前總統華里沙，他批評現屆政府「專制」。

塞爾維亞月內5示威 20年罕見

另外，塞爾維亞首都貝爾格萊德上周六（3日）舉行約一個月內第5次反政府示威，為前南斯拉夫總統米洛舍維奇2000年落台以來首見。數萬人響應親歐反對黨號召遊行及在總統武契奇官邸外集會，抗議槍械暴力之餘，指摘親政府媒體渲染暴力、犯罪助長社會歪風，要求總統、內政部長等落台。武契奇斥為反對派的政治噱頭，還質疑背後有外國勢力干預。該國上月初連續兩天有槍擊案，18人身亡。

（綜合報道）