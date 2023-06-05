明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

波蘭六四示威 前總理：民主死於沉默

【明報專訊】昨天（4日）是波蘭六四民主選舉34周年，首都華沙爆發大規模反政府示威，發起示威的反對派組織宣稱有50萬人上街，是1989年結束共產統治以來其一最大規模。波蘭民眾是響應前總理兼中間派在野「公民綱領」（PO）黨領袖圖斯克的示威號召，加上其他反對派政黨都鼓勵參與，而從全國各地前來華沙，抗議由另一前總理卡欽斯基實際掌權的法律與公正黨（PiS）政府。

圖斯克在集會上說：「民主死於沉默，由今日起沉默不再。」PiS黨籍的總理莫拉維茨基則諷刺示威是「馬戲團」，「那些從政多年的老狐狸發起反政府示威，將之包裝成自發的公民抗爭，令我忍俊不禁」。參加者還包括當年有份促成六四選舉的波蘭前總統華里沙，他批評現屆政府「專制」。

塞爾維亞月內5示威 20年罕見

另外，塞爾維亞首都貝爾格萊德上周六（3日）舉行約一個月內第5次反政府示威，為前南斯拉夫總統米洛舍維奇2000年落台以來首見。數萬人響應親歐反對黨號召遊行及在總統武契奇官邸外集會，抗議槍械暴力之餘，指摘親政府媒體渲染暴力、犯罪助長社會歪風，要求總統、內政部長等落台。武契奇斥為反對派的政治噱頭，還質疑背後有外國勢力干預。該國上月初連續兩天有槍擊案，18人身亡。

（綜合報道）

上 / 下一篇新聞