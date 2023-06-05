學者質疑「AI滅絕」誇大 促關注損民主真威脅

馬庫斯（Gary Marcus）在3月曾與電動車公司Tesla創辦人馬斯克等逾1000人聯署，呼籲暫停研究「比聊天機械人ChatGPT-4更強」的人工智能（AI）至少半年，但他沒有參與上月底另一封ChatGPT開發者OpenAI行政總裁奧爾特曼有份聯署的公開信，該信指各國應致力降低AI技術帶來的「人類滅絕」風險，將之「與應對疫情大流行和核戰，視為同級的全球優先要務」。

擅長散播假信息者易贏選舉

在法新社周日（4日）刊出的訪問中，馬庫斯稱他個人目前沒那麼擔心滅絕風險，因情况不那麼實在，他擔心的是人們正建立無法很好地控制的AI系統，會帶來很多風險，不過指這情况未必會發生。馬庫斯又反問：「如果你真的認為會有滅絕風險，為何你要研究這個（AI）？」

馬庫斯認為，與其聚焦人類滅絕等遙遠事情，社會應將注意力放在真正的危險。他舉例有人或試圖用AI製造混亂操縱市場：「例如，指摘俄羅斯人並稱『看看他們對我們國家做了什麼？』而俄羅斯人實際上並沒涉事其中。」他指情况可能會升級而導致核戰等類似事件。

生成式AI工具可讓人用極低成本製作像真度高的虛假影像，馬庫斯關注在短期內民主會受到威脅。他稱選舉會由那些更善於傳播虛假信息的人贏得，這些人或改變規則，讓民主進程變得更困難。他指出，民主的前提是擁有合理信息並作正確決定，「若無人知道該信什麼，那你還怎麼推行民主？」

不過，馬庫斯指出，AI肯定能有助科學、醫學和老年護理，只是短期內人們還未準備好，發展AI過程中或會遇上危險，要制定嚴格監管。

（法新社）