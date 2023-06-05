印度列車相撞涉信號系統 鎖定擔責者

瓦伊什瑙昨稱，上周五（2日）晚列車意外的「根本原因和負責的人已經確定」。他指出，因為作為鐵道信號系統一環、控制軌道以免列車相撞的轉轍器（point machine）和電子聯鎖系統（electronic interlocking system）「生變」而造成事故。事件跟防撞系統裝置無關。

司機稱沒錯過信號沒超速

鐵道官員表示，問題出在從西孟加拉邦加爾各答（Kolkata）開往金奈（Chennai）的「科羅曼德爾快車」「收到了錯誤信號」。該載客列車駛入奧里薩邦巴拉索爾（Balasore）一個列車站時，撞到一列停泊的運載鐵礦重型列車，逾10節車廂出軌。而剛從班加羅爾（Bengaluru）開往加爾各答的「班加羅爾—豪拉特快列車」撞到橫亙於逆線路軌的車廂。「科羅曼德爾快車」的列車司機受重傷。他向調查人員表示，收到「綠燈」信號才繼續前進；他沒有錯過任何信號，也沒有超速。

去年一份關於印度列車出軌的審計報告指出，軌道更新工程撥款減少，而已經撥出的資金卻沒有充分用得其所，導致檢查和安全操作人員等嚴重不足。

有遺骸僅餘身軀頭骨難辨認

涉事兩列載客列車約有2500名乘客，官員昨表示，由於一些屍體被重複點算，將死亡人數由288向下修正為275，另近1200人受傷。負責處理遺體的警員納亞克說，部分遺骸只得一副身軀，或者完全燒焦的臉部、變形的頭骨，身分難以辨認。

（印度時報/新德里電視台/法新社/路透社）