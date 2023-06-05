澤連斯基：烏已備反攻 憂白宮易主損援助

烏克蘭軍隊加緊為重奪被佔領土地的反攻行動準備之際，澤連斯基在南部港口城市敖德薩接受《華爾街日報》訪問。他表示烏克蘭急需更多美製「愛國者」導彈防禦系統保護民眾，及更多西方武器以應付其後反攻所需，不過烏克蘭已準備好行動。他又說憂慮明年美國大選後若出現政府變動，會影響對烏援助，同時他又指中國比俄國強大，或可在實現和平方面發揮作用。

北約7月在立陶宛首都維爾紐斯舉行峰會，澤連斯基獲邀出席。他稱不期望戰爭期間能加入北約，但希望獲承諾戰爭結束後能夠加入。他說：「如我們在維爾紐斯收不到（加入北約途徑的）信號，我認為烏克蘭出席峰會變得毫無意義。」

北約籲土耳其向瑞典開綠燈

北約秘書長斯托爾滕貝格周日則呼籲土耳其放棄反對瑞典加入北約的立場，稱斯德哥爾摩已釋除了安卡拉的安全憂慮，「瑞典已履行其義務」。他說土、瑞官員近期將開會討論瑞典加入北約事宜。埃爾多安指摘瑞典是「恐怖分子」的避難所，特別是庫爾德工人黨（PKK）的成員，因此一直未對瑞典加入北約開綠燈。

烏軍仍在準備大反攻之際，烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州長雷薩克（Serhiy Lysak）周日（4日）在Telegram表示，前一天有俄軍導彈擊中第聶伯羅市住宅區，當局在一幢被摧毁建築的瓦礫中抬出一名兩歲女童的遺體，另有22人受傷。

英防相指俄海軍可威脅太平洋

另外，英國防相華禮仕上周六出席在新加坡舉行的「香格里拉對話」時稱，俄軍地面部隊雖受烏克蘭重創，但其海軍仍可對太平洋區域構成威脅，惟未有提出具體事例。他指俄羅斯在太平洋區域擁有特定利益，而「俄國是擾亂基建運作的專家」，不僅有能力、有意圖，亦確實對他國發動相關攻擊，並有證據顯示俄方已着手轉移這方面能力至太平洋地區。他稱海底電纜、海底能源設備是潛在弱點。

（華爾街日報/中央社）

（俄軍侵烏）