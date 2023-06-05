多技術官僚入閣 埃爾多安政經兩手盤算

埃爾多安的18人新內閣名單中，只有衛生部長、文化和旅遊部長由前朝留任。新聞網站「中東之眼」土耳其局長索伊盧（Ragip Soylu）在社交平台Twitter分析指出，耶爾馬茲和希姆謝克分獲任命為副總統和財長的迹象顯示，土耳其有望重拾「正統」的經濟政策；新任防長居萊爾（Yasar Guler）是正統軍人出身，非鷹派政治人物；而國家情報局（MIT）局長菲丹出任新外長，相信不會對現實主義的外交方針構成影響。索伊盧又認為強硬派內政部長被撤換，由伊斯坦布爾省長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）接任，是慎重之舉。

利部署明年地選挫反對派

埃爾多安在總統選舉次輪投票中僅以約5個百分點的得票差壓倒反對派候選人科勒齊達奧盧。外界認為，埃爾多安新內閣陣容是為協助在明年3月的地方選舉中衝擊反對派，目標是正義與發展黨能奪下現為反對派控制的首都安卡拉和最大城市伊斯坦布爾。

應對通脹及經濟危機也可能被用作政治手段。路透社引述歐亞集團土耳其研究總監佩克（Emre Peker）表示，埃爾多安委任意見相左的希姆謝克任財長，顯示他承認自己處理經濟挑戰的能力漸失信任。佩克認為希姆謝克上任早期或會獲重大權力，但隨地方選舉臨近，他將很快面臨政治阻力。這暗示埃爾多安可能會為吸引選民支持，重打保守主義的老牌。

（綜合報道）