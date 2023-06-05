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土耳其組閣 「經濟沙皇」重掌財政部 希姆謝克稱「回歸理性」 市場觀望利息政策「回正軌」

【明報專訊】土耳其總統埃爾多安連任成功後，上周六（3日）公布新一屆內閣名單。有土耳其「經濟沙皇」之稱的前財長希姆謝克再獲任財政及金融部長，備受市場投資者歡迎。分析稱這或意味埃爾多安扭轉過往數年的非正統經濟政策，準備未來數月加息抗通脹。但《華爾街日報》報道指，希姆謝克再任財長並不意味埃爾多安會在利息政策上妥協，有企業顧問認為土耳其未來經濟將會是「埃爾多安模式」和正統經濟政策的混合。另一方面，外界亦關注埃爾多安安排國家情報局（MIT）局長菲丹出任新外長。

希姆謝克（Mehmet Simsek）周日在交職典禮上表示：「土耳其在回歸理性以外沒有其他選擇。一個以規則為基礎、可預期的土耳其經濟將是實現所望繁榮的關鍵。」他強調穩定物價和建立財政紀律將成為主要目標。

近年減息刺激貨幣 通脹不減反見新高

現年56歲的希姆謝克早年曾在美國駐土耳其大使館，以及多間西方金融機構任經濟及策略師。2009至2018年埃爾多安任土耳其總理及總統期間，他先後出任財長和副總理，其間強調國家中央銀行獨立性，對土耳其當時經濟穩定居功至偉。

土耳其2018年從議會內閣制轉為實行實權總統制，但埃爾多安當選總統後便撤換希姆謝克，盛傳是因為二人對於經濟政策的觀點有分歧。此後，加強集權的埃爾多安先後撤換了3名央行行長，強推以刺激貨幣及借貸推動經濟增長、出口和投資，並深信減息能遏抑通脹，結果去年土耳其全年通脹卻破85%，見24年來新高。安卡拉以積極拋售外匯儲備，支撐本國貨幣里拉匯價及抗通脹，但土耳其央行上月底官方數據顯示，該行所持有的淨外匯儲備自2002年以來首次跌至負數，而里拉在官方最近一輪救市後，上周五兌1美元跌穿21水平，整個星期跌近5%，是2021年以來最差表現。

分析料「埃爾多安模式」仍在

國際市場普遍相信希姆謝克再獲任財長，是埃爾多安要釋出改變「非正統」（unorthodox）經濟政策的正面信號，路透社報道，有分析師相信安卡拉或準備未來數月加息。上周希姆謝克回朝的初步消息傳出後，土耳其股票指數上升了12%，政府債券價格亦上升，西方傳媒指這反映投資者有信心政策會改變。另外，被視為正統經濟政策掌舵人的「國會規劃和預算委員會」主席耶爾馬茲（Cevdet Yilmaz）新任副總統，而新任央行行長熱門人選為曾在美國「第一信託銀行」等多間海外金融機構任職的女將埃爾坎（Hafize Gaye Erkan），也加深外界對埃爾多安將改革經濟政策的印象。

《華爾街日報》前天報道，希姆謝克雖能為土耳其政府挽回部分處理經濟的聲譽，但並不意味埃爾多安必然會在利率政策上讓步。獨立經濟研究公司凱投宏觀（Capital Economics）新興市場高級經濟師皮奇（Liam Peach）日前撰文指出，土耳其決策者會否重新擁抱正統經濟政策仍然成疑。美國中東新聞網站Al-Monitor引述消息報道，希姆謝克曾在大選前後多次與埃爾多安會面，尋求管理經濟的獨立性，惟此後二人如何磨合仍需觀望。美國「奧爾布賴特石橋集團」（ASG）土耳其投資高級顧問阿克巴什（Hakan Akbas）則認為，土耳其經濟將走向「埃爾多安模式」（Erdogan model）和正統模式的融合。

情報局長掌外交部 現實主義政策難變

另一方面，MIT局長菲丹（Hakan Fidan）將取代此前任職約8年的恰武什奧盧出任土耳其外長，外界關注由情報首長掌管土耳其外交的影響，但暫相信其現實主義的政策方針和原則將不會大幅改變。

（綜合報道）

相關字詞﹕經濟政策 埃爾多安 政府 土耳其 通脹

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