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珠峰「死亡地帶」救援奇蹟 雪巴人救出遇險大馬登山客

【明報專訊】尼泊爾官員表示，一名雪巴人嚮導上月中在全球最高的珠穆朗瑪峰一處被稱為「死亡地帶」的地區，成功營救了一名身陷險境的馬來西亞登山客。路透社引述尼泊爾官員形容這是「極罕見」的高山救援行動。

逾海拔8000米抓繩發抖

30歲雪巴人蓋杰（Gelje）上月18日引領一名中國登山客攀登8849米高的珠峰時，在海拔8000多米以上、俗稱「死亡地帶」（death zone）某處看到一名大馬登山客緊緊抓着繩索發抖。「死亡地帶」氣溫可低至零下30℃或以下，而且空氣極為稀薄，一般「攻頂」者會盡量避免在「死亡地帶」內停留，以免超出身體承受極限，而登山客萬一在該處遇險，其他人就算知道亦往往因為需要自保而難以援手。

不過，蓋杰與另一名雪巴人嚮導恩吉馬（Ngima）當日決定出手救人，輪流將該登山客從海拔8400米的陽台區（Balcony area）往下拖600米到南坳（South Col），歷時6小時。蓋杰說：「我們將該登山客包裹在睡墊內，在雪地拖着或輪流揹他到3號營地。」之後直升機將登山客從7162米高的3號營地運回大本營，他近日已回到大馬。

兩嚮導連拖帶揹6小時

尼泊爾旅遊部官員柯伊拉臘（Bigyan Koirala）上周三（5月31日）向路透社說：「在海拔那麼高的地方拯救登山客，幾乎是不可能的事，這是非常罕見的行動。」蓋杰則說，他說服了其中國客人放棄攻頂才得以救人。身為虔誠佛教徒的他說：「挽救生命比在寺院裏祈禱更重要」。

今年3月至5月的登山季節中，尼泊爾發出破紀錄的478張登珠峰許可證，這期間至少有12名登山客遇難，是8年來最多，另有5人失蹤。

（路透社）

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