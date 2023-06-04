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「永久化學物」污染食水 3美企願付93億和解

【明報專訊】可長期殘留於大自然而被稱為「永久化學物」的有毒化合物PFAS，長年累月污染美國食水，導致民眾罹患癌症等疾病，引發民間組織入稟向相關企業索償。首宗聯邦訴訟即將在南卡羅萊納州開審前，以杜邦為首的3間美國化學公司上周五（2日）宣布，願支付合共11.85億美元（93億港元），抵償公共供水系統對PFAS的檢測和補救成本，作為最終庭外和解協議的一部分。牽頭訴訟的民間組織表示歡迎，現時焦點落於PFAS另一重要生產商3M，據報該公司也有意以至少100億美元（約780億港元）爭取庭外和解。

根據杜邦（DuPont）及其兩間分拆公司科慕（Chemours）和科迪華（Corteva）所公布的和解方案，3間公司分別要分擔約4億、5.92億和1.93億美元的費用。其前日公布的聯合聲明提到，和解基金旨在化解牽涉美國廣大人口地區的「所有涉及PFAS的食水訴訟」，並盼庭外和解可於今年第二季內完成。這3間公司此前都否認指控。

用於滅火泡沫易潔鍋塗層 損肝傷胎兒

PFAS是「全氟/多氟烷基物質」（per- and polyfluoroalkyl substances）的英文簡稱，這類化學物屬持久性有機污染物（POPs），難以自然分解，會在食物鏈內累積，對人類健康和自然生態有害。這類物質自1940年代起廣泛應用於多種工業及消費品，包括滅火泡沫、易潔鍋的不黏塗層、防水衣物、食品包裝、化妝品和清潔用品等。後來研究發現，PFAS可引發癌症、損害肝臟和免疫系統，孕婦攝入有機會影響胎兒發展。

美國國家鄉郊水務協會（NRWA）牽頭這一波的訴訟，向多間有份生產PFAS或相關產品的公司提出責任索償（liability claims），要求它們就產品污染食水，補償公共供水系統為撥亂反正的檢測、污水處理及其他補救措施的支出成本。自2018年起，其他地方政府和組織陸續加入，令案件原告逾4000個。NRWA確認跟上述3間公司達成庭外和解，對它們肯承擔責任表示滿意。惟庭外和解建議還須看有多少原告水務部門肯簽署協議，以及須得法官批准才能作實。

在僅餘的被告企業中以3M最為重要，有法律專家甚至指，這些官司可能迫使3M申請破產保護。彭博社上周五報道，3M準備以至少100億美元尋求庭外和解，正待董事會批准，消息一出令該公司股價反彈，收復部分官司造成的股價下挫失地。

3M亦有意以780億庭外和解

3M是PFAS最大生產商。原告代表律師提到，國家環境保護局（EPA）2002年曾逼3M停用含PFAS的消防泡沫，但該公司未有回收產品或提出警告。控方還蒐集了追溯至1960年代的部分公司內部文件，佐證公司深知PFAS有害。在歐洲，3M同樣面臨涉及PFAS的訴訟，去年才以5.71億歐元跟比利時地方政府達成和解協議，但到上周又被荷蘭政府入稟，就PFAS經河流污染北海造成的水產損害索償。3M已宣布最遲2025年停用PFAS。

（綜合報道）

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