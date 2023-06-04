埃爾多安就職 北約秘書長到場促准瑞典加盟

瑞典前首相同游說土國高官

斯托爾滕貝格昨日起訪問土耳其兩天，除出席埃爾多安的就職禮，還將與他及土耳其高官會談，比爾德（Carl Bildt）則代表國家出席就職禮。比爾德早年任瑞典外相期間力挺土耳其加入歐盟，故深獲土耳其外交界尊重。安卡拉一直批評瑞典未向土方移交逾百庫爾德「恐怖分子」，拒絕該國加入北約。斯托爾滕貝格上周四表示，隨着土耳其大選結束，現在重要的是就瑞典加入北約重新展開對話，他又強調瑞典新反恐法6月1日生效，解決了土耳其關切的問題，「瑞典已兌現承諾，是時候批准瑞典的（北約）成員國資格」。北約許多成員國希望7月立陶宛舉行的峰會前，能看到瑞典加入北約，目前只有土耳其及匈牙利尚未批准。

埃爾多安的就職禮有來自78個國家和國際組織的高官及代表出席，除了斯托爾滕貝格及比爾德，還有委內瑞拉總統馬杜羅和匈牙利總理歐爾班等。就職禮後，埃爾多安會任命內閣部長，前財長西姆塞克（Mehmet Simsek）幾可肯定回任，反映埃爾多安或願意回歸較正統的經濟政策，包括加息。土耳其去年通脹率高達85%，埃爾多安在勝選後強調，解決通脹是最迫切問題，但其違反經濟學常識的「減息抗通脹」怪招惹來質疑。

（路透社/Al-Monitor）