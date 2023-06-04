埃爾多安就職 北約秘書長到場促准瑞典加盟

【明報專訊】土耳其總統埃爾多安上周日在大選次輪投票中獲勝連任後，昨日（3日）舉行就職禮，北約秘書長斯托爾滕貝格及在土耳其外交界備受尊重的瑞典前首相比爾德出席，他們預計會游說安卡拉政府不要再阻撓瑞典加入北約。
瑞典前首相同游說土國高官
斯托爾滕貝格昨日起訪問土耳其兩天，除出席埃爾多安的就職禮，還將與他及土耳其高官會談，比爾德（Carl Bildt）則代表國家出席就職禮。比爾德早年任瑞典外相期間力挺土耳其加入歐盟，故深獲土耳其外交界尊重。安卡拉一直批評瑞典未向土方移交逾百庫爾德「恐怖分子」，拒絕該國加入北約。斯托爾滕貝格上周四表示，隨着土耳其大選結束，現在重要的是就瑞典加入北約重新展開對話，他又強調瑞典新反恐法6月1日生效，解決了土耳其關切的問題，「瑞典已兌現承諾，是時候批准瑞典的（北約）成員國資格」。北約許多成員國希望7月立陶宛舉行的峰會前，能看到瑞典加入北約，目前只有土耳其及匈牙利尚未批准。
埃爾多安的就職禮有來自78個國家和國際組織的高官及代表出席，除了斯托爾滕貝格及比爾德，還有委內瑞拉總統馬杜羅和匈牙利總理歐爾班等。就職禮後，埃爾多安會任命內閣部長，前財長西姆塞克（Mehmet Simsek）幾可肯定回任，反映埃爾多安或願意回歸較正統的經濟政策，包括加息。土耳其去年通脹率高達85%，埃爾多安在勝選後強調，解決通脹是最迫切問題，但其違反經濟學常識的「減息抗通脹」怪招惹來質疑。