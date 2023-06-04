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基建老化慣常超載 鐵路事故每年數千計

【明報專訊】印度因長年基建老化及忽視保養，近來平均每年都發生至少數千宗鐵路事故，單在2021年全國已有逾1.6萬人死於近1.8萬宗鐵路意外。莫迪政府今年投入2.4萬億盧比（約2340億港元）資金給鐵路系統，較對上一年大增一半，但大多用作購買新車、興建車站和提升路軌質素，但業界指鐵路系統現代化、加強安全性更重要。

印度是全球第四大鐵路國家，擁約6.8萬公里鐵路路軌，同時客運需求強勁，萬多列客車每天平均搭載逾1300萬乘客。不過，當中八成是於1947年印度獨立前興建，大部分基建都過時殘舊，例如穿越市中心的鐵路路軌很多都沒圍欄，加上慣常超載易引發意外。官方紀錄顯示，2021年的鐵路意外中，有67.7%是因乘客從列車掉下，以及列車與路軌上行人相撞所致。

總理莫迪去年曾強調鐵路發展及修繕同樣重要。印度2019年開通萬德．巴拉特快車（Vande Bharat Express）現代電氣化半高速鐵路的首條路線後，至上月服務路線已增至18條，西部亦正興建貨運專用的鐵路走廊，以疏導客運流量。

工人受訓不足兼過勞易犯錯

印度Kirodimal理工學院機械工程系系主任庫馬爾森說，印度近年為了應付客流量增加，添置更多列車，但沒有增聘人手應對，工人受訓不足，亦過於勞累，人為錯誤或殘舊鐵路保養不當仍是列車意外主因。

（綜合報道）

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