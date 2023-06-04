印度3列車連環撞 288死逾千傷 載客列車入錯軌多卡翻倒 逾20年最嚴重意外

事故在前晚約7時（香港時間晚上9時半）發生。《印度斯坦時報》昨引述當地一名鐵路高官稱，信號室影像顯示從東部加爾各答開往南部金奈的「科羅曼德爾快車」（Coromandel Express），駛經奧里薩邦（Odisha）東北部巴拉索爾（Balasore）地區一處車站後，從主要行車線切進用作停泊列車的支線，然後以時速約127公里與一列停泊中的貨運列車相撞。《印度快報》指，「科羅曼德爾快車」10至12節車廂出軌並落在旁邊行車線，數分鐘後遭從南部開往東部的對頭「班加羅爾—豪拉特快列車」（Bengaluru-Howrah Express）所撞。

多人撞飛垂死 路軌遍斷肢殘軀

「科羅曼德爾快車」約10節車廂嚴重損毀，「班加羅爾—豪拉特快列車」則有兩節車廂翻側。一名生還者向印度「亞洲國際新聞社」（ANI）表示，自己被10至15人壓在最底，說：「我的手和脖子後面都受傷了。當我從車底出來時，看到有人手斷了，有人腿斷了，還有人的臉變形扭曲。」路透社引述另一生還乘客達斯（Anubha Das）稱有多人被撞飛，路軌上留有失去四肢的軀幹和血泊，該社又引述目擊者指，現場周圍都是垂死的人，以及傷者和死者家屬尖叫哀號，形容場面「恐怖並令人痛心」。

鐵道部長瓦伊什瑙（Ashwini Vaishnaw）向記者形容事件為「大型悲劇事故」，表示已調動奧里薩邦首府布巴內斯瓦爾以及加爾各答的救援隊伍，印度國家災害應變部隊（NDRF）、邦政府隊伍、空軍、數百名消防員、警員和搜救犬亦出動搜救。附近居民亦抬出家中扶梯，供救援人員爬上車頂救人。事發當晚，有數百名年輕人在奧里薩邦一處政府醫院外排隊捐血。搜救行動至本港時間昨日傍晚結束，所有死傷者已移離現場。

總理莫迪上周五晚在Twitter對事故表示痛心，並慰問死者家屬。他昨日與政府高層召開評估會議會，再到現場視察並與救援人員溝通，之後到醫院探望傷者。死者家屬將獲得100萬盧比（約9.5萬港元）恩恤金，重傷和輕傷者分別有20萬和5萬盧比。莫迪表明會重罰要為此意外負責者。

莫迪到場視察 表明重罰肇禍者

印度時常發生嚴重鐵路事故。對上一次最嚴重事故於1999年8月在加爾各答附近，兩列車相撞造成至少285死。該國有紀錄最嚴重鐵路事故發生在1981年6月，一列超載客車受風暴影響，7節車廂出軌後掉落北部比哈爾邦一條河，至少800死。

（綜合報道）