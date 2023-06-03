80歲拜登空軍畢業禮仆倒 體能受關注

拜登當日到科羅拉多州美國空軍學院向畢業生致辭並頒發證書。片段顯示，他剛跨步準備離開演講台時突然向前跌倒，其單膝先着地，並及時以右手緩衝支撐身體。在旁一名空軍人員見狀立即上前攙扶，兩名特勤局人員亦相繼加入，拜登借力站起後，指向地上用作固定提詞機的沙包，暗示遭其絆倒，然後自己慢慢走回後排座位，其後向在場官員豎起拇指，示意自己安好。

拜登之後乘「空軍一號」專機返回白宮。白宮新聞秘書讓—皮埃爾向同行記者表示，拜登感覺「完全良好」。拜登步入白宮前，也向身邊記者開玩笑稱：「我被沙包擊倒了（I got sandbagged）。」

拜登是美國史上在位期間最年長的總統，今次已非他近年首次跌倒，他去年6月踩單車期間曾因一邊腳掌卡在踏板而跌倒，未有受傷。外界一直質疑年長的拜登能否勝任總統，但白宮醫生今年2月為拜登作身體檢查後，指其健康狀况適合繼續履行職務。

畢業禮上重申未尋求與華對抗

另外，拜登跌倒前在空軍學院畢業典禮上發表演說，警告畢業生將要面對「不穩定的世界」，其中重申「美國並未尋求與中國衝突和對抗」，但強調美方「準備好激烈競爭」，並將捍衛自身和伙伴利益。他另指美國民眾將不會放棄支持烏克蘭，又讚賞北約力量與團結，承諾瑞典和芬蘭將能加入該組織。

（路透社/紐約時報）