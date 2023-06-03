俄網絡安全公司數十員手機中招 「零接觸」短訊3分鐘感染

卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）創辦人卡斯佩爾斯基（Eugene Kaspersky）在Twitter發文稱，被命名為「三角測量行動」（Operation Triangulation）的黑客入侵，把iPhone內的通話錄音、照片、短訊、地理定位及多種活動數據等個人信息傳送至遠端伺服器。

卡巴斯基實驗室網誌抽出公司員工受入侵的iPhone數據製作備份並進行分析，初步指黑客通過iMessage傳送可疑信息，受影響用戶毋須打開便會自動下載惡意軟件，全程只需1到3分鐘，惡意軟件暗中收集裝置數據後會自毀痕跡，但並非完全無迹可尋，部分用戶會發現無法更新iOS系統。該軟件亦會在裝置重新開機後失效，惟可多次重複感染。

分析發現，有員工的iPhone早於2019年便被入侵，蘋果公司的系統更新已成功修正阻擋部分入侵路徑，惟研究發現入侵行動持續至今，受影響的最新系統版本為iOS 15.7。卡巴斯基實驗室表示，將於近日發布涉事惡意軟件的詳細研究報告。卡斯佩爾斯基提醒，關閉iMessage有助預防裝置被入侵。

（綜合報道）