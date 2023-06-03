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俄指美與蘋果合作 侵千計iPhone監控 稱中以敘北約駐俄人員均受影響

【明報專訊】俄羅斯周四（6月1日）指控美國情報部門與蘋果公司合作，向數以千計iPhone手機植入惡意軟件進行監控，稱受影響的除俄羅斯本地用戶外，還包括中國、北約成員國、以色列和敘利亞等的駐俄人員。俄羅斯指這項陰謀顯示，蘋果公司和美國負責加密和通訊情報及安全的美國國家安全局（NSA）之間「緊密合作」。俄媒則指克里姆林宮已指示選舉官員停用iPhone。俄羅斯著名網絡安全公司卡巴斯基實驗室同日發表網誌報告，指今年初起發現iPhone遭可收集個人信息的間諜軟件入侵，但未有直接回應是否如莫斯科聲稱跟美國間諜行動有關（見另稿）。蘋果公司否認指控，NSA亦拒絕置評。

克宮指示負責大選官員停用iPhone

俄羅斯聯邦安全局（FSB）發表的新聞稿表示，從保障俄羅斯電信基建安全的過程中，發現只針對蘋果手機用戶的異常情况。這些情況是「前所未知惡意軟件利用手機軟件漏洞造成」。FSB表示，發現有數以千計iPhone遭入侵，除俄羅斯本地用戶外，還包括國外電話號碼，以至北約、前蘇聯加盟共和國，以至以色列、敘利亞和中國外交使團和駐俄使館所登記的電話卡，稱俄羅斯特別部門所獲信息「證明美國蘋果公司與該國情報部門，尤其是NSA緊密合作」，確認蘋果公司宣稱保障用戶個人私隱的政策「並非事實」，指控該公司向美國情報部門提供機會，控制白宮目標人物，當中甚至包括美國的反俄伙伴和本土公民。路透社報道，有俄羅斯官員稱今次陰謀由FSB和俄羅斯聯邦警衛局（FSO）官員聯手揭發。

俄羅斯外交部和克里姆林宮分別強調事件的影響。前者聲明稱上述「秘密收集數據行為」利用美製手機的軟件漏洞秘密進行，指美國情報部門數十年來利用科技企業，暗地裏大規模收集互聯網用戶數據。克宮發言人佩斯科夫則諷刺所有俄羅斯現政府官員都清楚iPhone等裝置「全面透明」。俄羅斯私營《工商日報》（Kommersant）報道，克宮因憂慮iPhone存在被西方情報部門利用的風險，今年初已指示負責明年俄羅斯總統大選的官員停用該款手機。

蘋果否認為任何政府加裝「後門」

蘋果公司發表聲明回應表示，從未與任何政府合作向蘋果產品加裝「後門」，今後也不會這樣做。路透社報道，NSA和以色列均拒絕評論事件，中國、敘利亞和北約代表到截稿前亦未有回應。

卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）同日發表網誌，稱年初經公司內部無線網絡發現有蘋果iOS裝置被自動下載的惡意軟件入侵。公司形容這宗行動是「極為複雜、專業且具針對性的網絡攻擊」，目標鎖定「中高管理部門」的員工。公司研究員庫茲涅佐夫（Igor Kuznetsov）向路透社稱，周四較早時方把獨立研究的數據傳送予俄羅斯政府「電腦緊急應變小組」，稱不方便評論莫斯科指控美國應為入侵行動負責，形容「很難歸咎任何人」。公司發言人范霍恩（Sawyer Van Horn）向科技網站Tech Crunch表示，俄羅斯「國家電腦事件協調中心」（NCCCI）公開警告的初步簡單信息顯示，其所指的入侵迹象與公司發現的相同。

（綜合報道）

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