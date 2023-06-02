地球安全8指標7越界 暖化加劇棲地毁 達威脅水平

學者一般都關注氣候變化或生物多樣性的喪失對地球的影響，不過國際團隊「地球委員會」（Earth Commission）學者撰寫的最新研究嘗試確認人類會遭受重大傷害的的界限；一旦超出界限造成的傷害包括因氣溫上升或水災，導致無法取得清潔水源、糧食安全下降、失去家園或失業等。

禍及清潔水源糧食安全 損經濟

研究指考慮到對地球及人類影響，全球氣溫上升的「安全及合理」界限為較工業化前水平高1℃，但研究指全球氣溫現已較工業化前上升最少1.1℃，甚至達1.2℃。2015年的《巴黎協定》尋求讓本世紀全球溫度較工業革命前上升不多於2℃，並進一步尋求將升幅限制在1.5℃；學者稱氣溫上升1.5℃，將令逾2億人面對前所未有的年均溫度水平，逾5億人要面對長期海平面上升。

研究指全球應有50％至60%面積被基本完好的生態系統覆蓋，但這水平已被打破。此外，研究亦指氮肥使用量需減半，以減少水中植物和藻類過度生長，及降低氨和氮氧化物排放。研究亦將人類「公義」因素加入研究分析，參與研究的澳洲國立大學教授白雪梅（Xuemei Bai，音譯）稱通過分析人類需求及影響，顯示保護地球與社區、社會和經濟的成功密不可分。

「地球系統」由一系列互相依存、讓地球保持穩定的過程形成，一旦受破壞就會改變地球的宜居性。研究作者之一、德國波茨坦氣候影響研究所（PIK）主任羅克斯特倫（Johan Rockstrom）指出，研究提及的所有地球系統界限都互有關連，當其中一個超出限制就會對其他界限引起連鎖反應。他稱絕大部分項目界限都被打破，情况非常令人憂慮，並表示：「當遇上氣候危機時，你會希望有一個健康的星球。然而我們的星球比以往任何時候都脆弱。」

（金融時報）