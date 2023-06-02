47國領袖聚摩爾多瓦撐場 向俄「示強」

澤連斯基出席 促北約加快准入

今次峰會在摩爾多瓦首都東南40公里的米密城堡（Mimi Castle）舉行，歐盟27成員國和20多個其他歐洲國家領導人出席。俄軍侵烏後，西方擔心摩爾多瓦恐成莫斯科下一目標。摩爾多瓦親西方總統桑杜（Maia Sandu）此前指控俄方策劃政變，動搖其政府穩定。今次峰會旨在發出歐洲支持摩爾多瓦的信息，桑杜說：「這些領袖來到我們國家是一個明確的信息，顯示摩爾多瓦並不孤單。」摩爾多瓦與烏克蘭一樣去年在俄軍侵烏後不久就申請加入歐盟，摩爾多瓦希望利用今次峰會顯示改革，說服歐洲領導人盡快開啟准入談判。桑杜的外交政策顧問稱，摩爾多瓦的目標是12月歐洲理事會峰會作出決定，讓准入談判可在明年展開。

（路透社/法新社）