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傳媒揭犯戰爭罪 澳國家英雄控誹謗敗訴

【明報專訊】澳洲一名被視為國家英雄、戰功彪炳的前軍人在2018年被傳媒揭露在阿富汗服役期間犯下戰爭罪，涉殺害6名手無寸鐵的阿富汗人，他其後控告3份報章誹謗，悉尼聯邦法院法官昨天（1日）裁定他敗訴，認為傳媒大部分的指控基本屬實。

踢阿富汗農民下山崖 射殺戰俘

現年44歲的羅伯茨-史密斯（Ben Roberts-Smith）曾是澳洲精銳部隊空降特勤隊員，在2013年退役前，於2006年年至2012年6次派往阿富汗服役，因戰功彪炳屢獲表揚，包括2011年獲頒澳洲最高軍事榮譽的維多利亞十字勳章。不過2018年澳洲《時代報》、《悉尼先驅晨報》及《坎培拉時報》引述多名士兵報道，羅伯茨-史密斯在2009年至2012年在阿富汗涉犯下多宗戰爭罪，包括將一名被戴上手銬的農民踢下山崖，之後命令下屬射殺對方，以及他曾參與射殺一名被俘塔利班戰士，事後還將對方義肢帶回國當作盛酒器。

羅伯茨-史密斯否認指控，反控傳媒誹謗要求賠償，稱報道中的受訪士兵因嫉妒他的成就作出虛假陳述。被控的報章讓多名現役及前士兵出庭作證，以證實報道可信。聯邦法院法官昨裁定羅伯茨-史密斯敗訴，認為傳媒的6項謀殺指控中4宗內容大致屬實。

今次裁決被視傳媒一大勝利，羅伯茨-史密斯沒有出席周四的判決，他暫沒因報章提出的任何指控被起訴。

（BBC/路透社/法新社）

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