社交網AI刪問題內容 湮沒戰爭罪證

BBC昨（1日）報道了自俄羅斯入侵以來一直在烏克蘭記錄襲擊平民事件的記者扎哈連科（Ihor Zakharenko）的經歷，一年前基輔一個郊區的居民試圖逃離時被俄軍槍殺，他拍攝到最少17具屍體和燒毀的汽車。他想將這些片段上傳到網上公之於世，並駁斥克里姆林宮的說法，可是當他將它們上傳到facebook和Instagram時，影片很快被刪除。

BBC記者用虛假帳戶將扎哈連科的影片上傳到Instagram和YouTube。Instagram在一分鐘內刪除了4段中的3段。YouTube首先對這三段片加了年齡限制，但10分鍾後將它們全刪。BBC以片段包含戰爭罪證為由，要求保留片段不果。

Meta（擁有facebook和Instagram）和YouTube表示，會豁免涉及公眾利益的血腥戰爭畫面，但他們沒有這樣處理扎哈連科的片段。

YouTube稱非檔案館

YouTube強調其平台不是檔案館，指出人權組織、活動家、人權捍衛者、研究人員、公民記者等記錄人權侵犯行為的人，「應遵循確保和保存其內容的最佳做法」。

證明戰爭罪行非常困難，因此獲取盡可能多的信息來源至關重要。每張圖像都可能包含關鍵線索，可以揭示戰場上發生的真實情况，如地點、日期或加害者。人權組織指社交媒體需防止這些信息消失。

Meta監督委員會成員、《衛報》前總編輯拉斯布里傑（Alan Rusbridger）：「我認為他們面臨下一個問題是，如何開發機器或AI來做出更合理的決策。」

（BBC）