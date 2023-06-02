焦點人物：「安內攘外」 眾院議長地位更穩

白宮低估麥卡錫談判能力

《紐約時報》周三（5月31 日）分析稱，麥卡錫專長在於政治活動和籌款，外界認為他不擅於政策談判，民主黨亦相信他要麼無法擺平共和黨內強硬派面臨彈劾危機，要麼輕易認同拜登政府不附帶任何削減開支要求，僅提升或暫緩債務上限的「潔淨」（clean）方案。

可是麥卡錫4月底成功發起眾議院通過共和黨議案，要求政府削減4.8萬億美元（37.44萬億），該議案雖沒可能在民主黨控制的參議院通過，但為麥卡錫在往後談判注入強心針，他也最終成功以2024財政年度增加3%必要國防開支，換取拜登政府削減教育及環保等非必要開支項目，後者被指是民主黨此前堅拒退讓的部分。國會預算辦公室推算法案未來10年將節省1.5萬億美元（約11.7萬億港元）政府開支，雖遠低於共和黨最初要求，但實際上結果已超預期。

麥卡錫今年1月經15輪投票，並在加入彈劾機制的額外條件下，方獲選為眾院議長。英國廣播公司（BBC）昨分析表示，如今即使最熱中向麥卡錫逼宮的人亦已有所收斂，周三表決結果證明大部分共和黨人仍贊同暫緩債務上限提案，黨內強硬派遠未獲足夠支持撤換麥卡錫，由誰取替麥卡錫出任議長更未有共識。

（紐約時報/BBC/金融時報）