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美眾院大比數通過債案 麥卡錫勝一仗 共和黨強硬派「叛變」不成 白宮游說民主黨議員見效

【明報專訊】美國國會眾議院周三（5月31日）以314﹕117票，出乎意料大比數通過暫緩債務上限法案。眾議院議長麥卡錫成功團結大部分共和黨議員，擋住黨內強硬保守派「叛變」，被視為其一大勝利。這次眾院過關一大成功因素在於165名佔議席少數的民主黨人投下贊成票，拜登政府在投票前致電該黨議員積極游說亦可謂功不可沒。

《財政責任法案》（Fiscal Responsibility Act）在眾院須獲最少218票過半通過，結果149名共和黨和165名民主黨議員投贊成票，71名共和黨與46名民主黨議員投反對票。拜登形容法案為「兩黨妥協」（bipartisan compromise），「沒有任何一邊能取得其所要的全部」，獲兩邊支持是唯一出路，形容法案「通過了相關考驗」，呼籲參議院接下來也盡快通過。麥卡錫則向記者表示，眾院當晚支持歷來規模最大的削減和節省政府開支法案，形容「創造了歷史」，把美國民眾利益放在首位。

法案容許政府繼續舉債維持運作，主要內容包括削減國內非必要開支，但保障社保和政府醫保的撥款，2024財政年度軍費亦將調升3%。2025財年政府開支增幅則限制在1%。其他措施包括收緊領取俗稱「糧票」（food stamp）的「補充營養援助計劃」（SNAP）等社會福利的資格，以及加快主要能源項目的審批程序等。

民主黨領袖：不能為完美一事無成

部分民主黨進步派雖認為拜登向共和黨過分讓步而反對法案，但眾院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）稱對支持法案「毫無猶疑、保留和擔憂」，但不是因為法案內容「完美無暇」，而是在分權政府的情况下，「不能為了追求完美而導致一事無成」。周三下午「自由黨團」（Freedom Caucus）等29名共和黨強硬派議員，意圖阻撓法案送交全院表決，52名民主黨中間派及資深議員響應傑弗里斯號召，打破慣例以少數派身分加入共和黨主流，以241：187票通過推進表決議案。

白宮致電逾120民主黨議員游說

美國政治新聞網站Politico前天引述白宮官員透露，拜登和麥卡錫上周六就法案內容達成初步協議後，白宮幕僚長齊安茲（Jeff Zients）等多名高官在周末假期馬不停蹄打電話給逾120名民主黨議員展開游說，召開長達6小時的政策視像會議，白宮高官亦親身出席民主黨黨團會議，以爭取支持法案。此外，拜登政府亦排除民主黨進步派參與部分法案內容談判，被指成功孤立了該少數派的反對。

縱然路透社形容投票結果對麥卡錫來說是「慘勝」，因為支持法案的314票中，有165票來自民主黨人，超過麥卡錫所屬共和黨議員投下的149票。不過，麥卡錫成功推動拜登和民主黨人「埋枱」談判，而法案包括一系列共和黨保守派要求的優先事項，加上麥卡錫能團結眾院共和黨三分之二的力量，令法案得以通過，為這名議長挽回不少聲譽。眾院共和黨內一些保守派成員一度暗示要罷免麥卡錫，但是到周三即使是最激進的言論也開始收斂。

下周一「死線」 參院趕通過

法案須在下周一（5日）前經參議院通過，並獲拜登簽署生效，以免出現債務違約。雖然參院兩黨領袖已事先表態支持法案，但如有議員動議修改內容，法案或要發還眾院再審議，令法案仍有其可能趕不及在「死線」前在國會過關。肯塔基州共和黨參議員保羅（Rand Paul）已經揚言，有機會便會動議以阻撓法案快速通過。

（華爾街日報/Politico/金融時報/BBC）

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