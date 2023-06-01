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訪問：聯署港大學者：未必災難結果 安全機制關鍵

【明報專訊】有份聯署聲明的AI安全中心（CAIS）哲學研究員、香港大學哲學系助理教授薩拉丁（Nathaniel Sharadin）昨天接受本報書面訪問，他表示AI正處於快速發展、但完全缺乏監管的狀態，情况令人擔憂。他表示現階段難以預測AI系統的發展方向，原因在於這取決於人們如何管理AI發展。他亦認為，AI並不一定帶來災難結果，相反AI潛能巨大，有力造福人類，但這只會在人類合力製造安全環境下才會發生。

AI發展方向難料 取決如何管理

聯署聲明提及減輕AI帶來人類滅絕風險，應與疫情大流行及核戰等社會規模風險，同被列為全球優先處理項目。薩拉丁指處理AI風險或會因AI發展快速而變得困難，與此同時減輕AI風險的管理方式及規則跟應對疫情與核武擴散完全不同，但亦可從應對後兩者汲取經驗。他舉例，最近有人建議應用國際原子能機構（IAEA）審查民用核計劃的模式，審查大規模的圖形處理器（GPU）運用，藉此監管大型的AI訓練。

可參考IAEA審查民用核計劃

薩拉丁表示，減輕AI風險的最佳做法是共同制定國內以至國際間的強力和有效管理制度。他又認為帶來災難並非AI發展的唯一結果，相反它或能帶來經濟變革、大幅改善人類福祉與幸福感，而這些AI發展前景切實可期，但只會在全球共同制定出安全機制下才能實現。

明報記者 曾永昌

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