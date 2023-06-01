明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

美債限法案今眾院表決 兩黨反對聲未絕

【明報專訊】美國眾議院規則委員會周二（5月30日）以7：6票通過債務上限法案，當地時間周三晚8時半（香港時間周四早上8時半）交由眾議院全體表決，其後再須經參議院通過才能成為法律，以避過債務違約。總統拜登及共和黨籍眾院議長麥卡錫對兩院通過法案表示樂觀，但民主及共和兩黨有部分議員不滿，尋求阻止法案通過。

眾院規則委員會一票之微過關

美國財長耶倫早前警告若未能及時提高債務上限，美國政府將於下周一（5日）沒足夠資金應付開支。拜登和麥卡錫上周六（5月27日）就提高政府債限達成初步協議，把協議草擬成的債務上限法案在眾院規則委員會上，獲7名共和黨議員支持，但有兩名共和黨議員與另外4名民主黨議員投反對票。

法案要在參眾兩院通過存暗湧，因愈來愈多兩黨議員反對法案。共和黨強硬保守派「自由黨團」主席佩里（Scott Perry）周二批評麥卡錫沒履行與白宮談判上「堅守底線」的使命；站在他背後有10名共和黨議員，佩里指他們等人將全力阻止法案通過。《金融時報》指，自由黨團部分成員稱麥卡錫若不回應放棄協議的要求，就會提出不信任投票。

共和黨以微弱優勢控制眾議院，但10多名共和黨議員表明投反對票，意味麥卡錫需依賴民主黨眾議員大量支持。然而不少民主黨進步派議員質疑拜登是否向共和黨人讓步太多，國會進步黨團主席、眾議員賈亞帕爾（Pramila Jayapal）稱黨團正在點算票數，然後才會決定是否採取「正式立場」；另一較中間派的民主黨黨團領袖周一發聲明呼籲支持法案。

（金融時報）

上 / 下一篇新聞