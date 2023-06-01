美債限法案今眾院表決 兩黨反對聲未絕

眾院規則委員會一票之微過關

美國財長耶倫早前警告若未能及時提高債務上限，美國政府將於下周一（5日）沒足夠資金應付開支。拜登和麥卡錫上周六（5月27日）就提高政府債限達成初步協議，把協議草擬成的債務上限法案在眾院規則委員會上，獲7名共和黨議員支持，但有兩名共和黨議員與另外4名民主黨議員投反對票。

法案要在參眾兩院通過存暗湧，因愈來愈多兩黨議員反對法案。共和黨強硬保守派「自由黨團」主席佩里（Scott Perry）周二批評麥卡錫沒履行與白宮談判上「堅守底線」的使命；站在他背後有10名共和黨議員，佩里指他們等人將全力阻止法案通過。《金融時報》指，自由黨團部分成員稱麥卡錫若不回應放棄協議的要求，就會提出不信任投票。

共和黨以微弱優勢控制眾議院，但10多名共和黨議員表明投反對票，意味麥卡錫需依賴民主黨眾議員大量支持。然而不少民主黨進步派議員質疑拜登是否向共和黨人讓步太多，國會進步黨團主席、眾議員賈亞帕爾（Pramila Jayapal）稱黨團正在點算票數，然後才會決定是否採取「正式立場」；另一較中間派的民主黨黨團領袖周一發聲明呼籲支持法案。

（金融時報）